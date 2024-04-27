"معلومة خاطئة".. كل من تجاوز الأربعين يجب عليه أخذ حبة الأسبرين

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، حقيقة المعلومات الشائعة حول ضرورة أخذ كل من تجاوز الأربعين حبة أسبرين.



أسبرين بعد الأربعين:



خالد النمر:



التسمم الوشيقي botulism



حالات تسمم غذائي بالرياض



وكتب "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" معلومة خاطئه: كل شخص تجاوز الأربعين لازم يأخذ حبة أسبرين ".وتابع استشاري امراض القلب :" الصحيح: إذا كان لديه جلطات سابقة أو دعامات شريانية أو يعتبر عالي الخطورة لحدوث الجلطة وليس لديه نزيف في المعدة فيطلب منه حينئذ أخذ الأسبرين".وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر تناول الطعام في المطاعم غير النظيفة.وجاء تحذيره إثر رصد 15 حالة إصابة تسمم في الرياض بعد تناولهم الطعام في أحد المطاعم، وفقًا لمصادر رسمية.وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "هناك نوع من التسمم يسمى الوشيقي botulism ويحدث عادةً من تناول سموم بكتريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة".وأضاف: "ويأتي المريض بأعراض شلل في أعصاب الدماغ مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد تسبب شلل في عضلات التنفس فيحتاج المريض الى تنفس صناعي... وله علاج بمضادات السموم".وختم النمر محذرًا: "الشاهد: ياشباب لا تأكلوا في مطاعم غير نظيفة ويظل أكل المنزل له الأولوية".وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أعلن عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة "إكس": "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".