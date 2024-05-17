النمر يحذر مرضى الجلطة القلبية: 30% يُصابون بها للمرة الثانية

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من تعرض ما يقرب من ثلث مرضى الجلطات القلبية للإصابة بها مجددًا.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكوليسترول".
٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكلسترول.— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 17, 2024
الجلطة القلبيةفيما يلي أهم 10 أعراض جلطة القلب:
- الشعور بالضيق أو صعوبة في التنفس.
- الشعور بحرقة شديدة في المعدة.
- الشعور بالقلق والتوتر.
- الشعور بألم شديد والضغط أو عدم ارتياح بالصدر.
- ألم شديد ينتشر إلى أعلى البطن، الذراعين، الأكتاف والفك.
- الشعور بصعوبة في التنفس.
- الشعور بتعب وإرهاق غير مبرر.
- المعاناة من اضطراب نبضات القلب.
- الشعور بالدوار أو الدوخة.
- الشعور بعسر الهضم.