النمر يحذر مرضى الجلطة القلبية: 30% يُصابون بها للمرة الثانية

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من تعرض ما يقرب من ثلث مرضى الجلطات القلبية للإصابة بها مجددًا.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكوليسترول".



٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكلسترول. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 17, 2024

الجلطة القلبية



فيما يلي أهم 10 أعراض جلطة القلب:- الشعور بالضيق أو صعوبة في التنفس.- الشعور بحرقة شديدة في المعدة.- الشعور بالقلق والتوتر.- الشعور بألم شديد والضغط أو عدم ارتياح بالصدر.- ألم شديد ينتشر إلى أعلى البطن، الذراعين، الأكتاف والفك.- الشعور بصعوبة في التنفس.- الشعور بتعب وإرهاق غير مبرر.- المعاناة من اضطراب نبضات القلب.- الشعور بالدوار أو الدوخة.- الشعور بعسر الهضم.