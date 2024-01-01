هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؟ مجلس الصحة الخليجي يوضح

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أوضح مجلس الصحة الخليجي، أن داء السكري وارتفاع ضغط الدم أحد أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، مبينًا أعراض الإصابة بها وعلاماتها وأنواعها. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة المجلس الرسمية في "إكس" مع تساؤل: هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؟





ما السكتة الدماغية؟



أنواع السكتة الدماغية تشمل:



ما أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية؟





علامات السكتة الدماغية التحذيرية



هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؟



ما طرق علاج السكتة الدماغية؟



تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء في الدماغ، مما يؤدي إلى عدم وصول الأكسجين والمواد الغذائية التي تحتاجها خلايا الدماغ، ثم تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية تلفًا دائمًا في الدماغ أو إعاقة طويلة الأمد أو الموت.١- السكتة الدماغية الإقفارية (Ischemic Stroke) نقص التروية:معظم السكتات الدماغية (87%) هي سكتات دماغية إقفارية، تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الشريان الذي يزود الدماغ، بواسطة ترسبات دهنية أو جلطة دموية.٢- السكتة الدماغية النزفية (Hemorrhagic Stroke):تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو يتمزق.قد تتعرض لنوبة الإقفارية العابرة (Transient Ischemic Attack) أو السكتة الدماغية الصغيرة، ويكون تدفق الدم إلى الدماغ متوقفًا لفترة قصيرة فقط لا يزيد عادة عن 5 دقائق.وهي تظهر كتحذير من الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل وقد تظهر علامات تحذيرية منها:ـ خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً في جانب واحد من الجسم.ـ ارتباك أو صعوبة في الكلام أو صعوبة فهم الكلام.ـ صعوبة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.ـ صعوبة مفاجئة في المشي، أو دوار أو فقدان التوازن.ـ صداع شديد مفاجئ.نعم، تتعرض النساء إلى السكتات الدماغية أكثر من الرجال. تشمل الأسباب التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء ارتفاع ضغط الدم، والحمل، وسكري الحمل،إضافة إلى استخدام موانع الحمل (خاصةً إذا كانت مدخنة)، والعلاجات الهرمونية.يختلف العلاج بناء على نوع السكتة الدماغية والمرحلة العلاجية، أنواع المراحل العلاجية:ـ محاولة إيقاف السكتة الدماغية أثناء حدوثها.ـ إعادة التأهيل بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.ـ الوقاية، منع الإصابة في السكتة الدماغية، أو منع الإصابة في السكتة الدماغية مرة أخرى إذا كان الشخص قد أصيب بها بالفعل.