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حقيقة الإصابة بالجلطات بسبب السير بقدمين حافيتين على السيراميك

المشي حافي القدمين على السيراميك
العبدلي نفى صحة المعلومات المتداولة
أ أ
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قال الدكتور هاني العبدلي، استشاري المخ والأعصاب، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود علاقة بين الإصابة بجلطات القلب والسكتة الدماغية والسير حافي القدمين على السيراميك.اضافة اعلان
وأضاف في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، إن "المشي على السيراميك ليس له علاقة إطلاقًا بجلطات الدماغ (السكتة الدماغية)، وليس له علاقة أيضًا بجلطات القلب أو انسداد الشرايين".

المشي على السيراميك واحتمالية حدوث جلطات

وأضاف، أن السيراميك ليس له تأثير على احتمالية حدوث جلطات، متابعًا: "لو الشخص مشي 10 سنوات على السيراميك المثلج لن يصل لهذه المرحلة".
وتابع: "جلطات القلب أو انسداد الشرايين نتاج سنوات من التغذية السيئة وعدم ممارسة الرياضة، أو السمنة والتدخين، والسكر وارتفاع ضغط الدم وأمور أخرى".
وأشار العبدلي في هذا الإطار إلى ما قاله أحد الممارسين الصحيين من أنه قد يكون المريض لديه جلطة أو خدرة في الساقين تطورت مع المشي ووصلت إلى القلب، لافتًا إلى أن هذا الكلام عار عن الصحة.

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