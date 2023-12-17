حقيقة الإصابة بالجلطات بسبب السير بقدمين حافيتين على السيراميك

قال الدكتور هاني العبدلي، استشاري المخ والأعصاب، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود علاقة بين الإصابة بجلطات القلب والسكتة الدماغية والسير حافي القدمين على السيراميك.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، إن "المشي على السيراميك ليس له علاقة إطلاقًا بجلطات الدماغ (السكتة الدماغية)، وليس له علاقة أيضًا بجلطات القلب أو انسداد الشرايين".
المشي على السيراميك واحتمالية حدوث جلطاتوأضاف، أن السيراميك ليس له تأثير على احتمالية حدوث جلطات، متابعًا: "لو الشخص مشي 10 سنوات على السيراميك المثلج لن يصل لهذه المرحلة".
وتابع: "جلطات القلب أو انسداد الشرايين نتاج سنوات من التغذية السيئة وعدم ممارسة الرياضة، أو السمنة والتدخين، والسكر وارتفاع ضغط الدم وأمور أخرى".
وأشار العبدلي في هذا الإطار إلى ما قاله أحد الممارسين الصحيين من أنه قد يكون المريض لديه جلطة أو خدرة في الساقين تطورت مع المشي ووصلت إلى القلب، لافتًا إلى أن هذا الكلام عار عن الصحة.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)