الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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هل العسل الأصلي يرفع سكر الدم؟ استشاري يوضح

العسل
العسل
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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورى العسل في رفع سكر الدم.

العسل وسكر الدم

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وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن العسل الأصلي يرفع السكر في الدم.. خلافاً لما هو شائع بأنه لا يرفعه".

هذا ويشتهر العسل بخصائصه الطبية التي جعلت الناس تحرص على تناوله منذ آلاف السنين.
وقد عرف المسلمون العسل كدواء طبيعي من القرآن. يقول تعالى: "يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ" (69: سورة النحل).

فوائد العسل 

ويمنح العسل الجسم عددًا من الفوائد الصحية. ويحتوي العسل على نسبة عالية من السعرات الحرارية والطاقة لأنه يتكون بشكل طبيعي من السكر بنسبة 80 في المئة تقريبًا، وفقًا لصحيفة "ميرور".
وتوجد المكونات التالية في ملعقة كبيرة من العسل، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية: 
64 سعرة حرارية.
 17 جرامًا من الكربوهيدرات.
17 جرامًا من السكر.
 تحتوي ملعقة من العسل على مستويات ضئيلة من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين سي والفولات، وهو خال من الدهون والبروتين والألياف والكوليسترول.

الجزيئات التي يحتوي عليها العسل

وفقا لمايا فاديفيلو، أستاذ التغذية المساعد في جامعة رود آيلاند، يمكن أن يقدم العسل مزايا معينة مقارنة بالمحليات الأخرى. وذلك بسبب تنوع الجزيئات التي يحتوي عليها.
وقالت: "هناك بعض الأبحاث التي تظهر أنه يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، وهو مصدر أفضل نسبيًا للبوتاسيوم وبعض المعادن من سكر المائدة، على سبيل المثال. لكنني لن أتعجل في تناول العسل كغذاء صحي ... إنه لا يزال مصدرًا للسكر المضاف".

مضادات الأكسدة في العسل

ويعد العسل خيارًا أفضل للتحلية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل حمض الفينول والفلافونويد. ومع ذلك، يجب استهلاكه باعتدال، كما تقول اختصاصية التغذية السريرية إليزابيتا بوليتي من مركز ديوك لايف ستايل وإدارة الوزن في دورهام بولاية نورث كارولينا.
وأضافت: "العسل قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب لأنه مصدر مضاد للأكسدة".

العسل يخفض مستويات الكوليسترول

واستشهد دييجو جارزون، اختصاصي التغذية بالنظام الصحي بجامعة ميامي، بدراسة حديثة أظهرت أن تناول حوالي ملعقتين كبيرتين من العسل يوميًا بالإضافة إلى نظام غذائي صحي قد يحسن مستويات الكوليسترول عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مع تحسين نسبة الكوليسترول الجيد.
وقال جارزون: "العسل سكر مثل أي سكر آخر. في نهاية اليوم، يجب أن يتم استهلاكه فقط بكمية صغيرة جدًا".

فوائد العسل الداكن

ويقول مجلس العسل الوطني الأمريكي إن العسل الداكن يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالعسل الأخف. 
وينصح جارزون بتناول العسل الخام، الذي لم تتم معالجته أو تصفيته، بغض النظر عن مصدر الزهرة لأنه "يميل إلى أن يكون شكلاً نقيًا جدًا من العسل دون المساس بأي من محتواه الغذائي"، كما يقول.
ويمتلك العسل القدرة على التئام الجروح وتقليل الالتهابات ومحاربة العدوى. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يحتوي العسل على بعض المكونات التي قد تكون قادرة على محاربة جراثيم وفطريات معينة، ومنع الجلد من الالتصاق بضمادات الجروح، وتوفير العناصر الغذائية التي قد تسرع عملية الشفاء.

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