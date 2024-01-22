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دراسة توضح تأثير نسبة الهيموجلوبين على صحة كبار السن

السكري
سكري الدم
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كشفت دراسة حديثة عن طبيعة العلاقة بين نسبة الهيموجلوبين في الدم ومرض السكري لدى كبار السن.

تأثير نسبة الهيموجلوبين على كبار السناضافة اعلان


وأكدت الدراسة أهمية التحكم في نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري الذين يتمتعون بحصة جيدة، بينما قد لا يساعد التحكم الأكثر صرامة في تقليل خطر المضاعفات لدى من يعانون من حالة صحية سيئة.

وخلال الدراسة، فحص فريق البحث من جامعتي ييل وشيكاغو خطر حدوث مضاعفات لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة في سن الـ 65، بناءً على مستويات الهيموجلوبين لديهم.

شارك في الدراسة 63 ألف شخص متوسط أعمارهم 72 عاماً، تم تقسيمهم إلى 3 فئات حسب مستوى صحتهم: جيدة أو متوسطة أو سيئة.

أهم نتائج الدراسة


ووجدت الدراسة أن كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة كانوا أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات إذا كان مستوى الهيموجلوبين لديهم إما أقل أو أعلى من النطاق المستهدف، وفقا لـ"مديكال إكسبريس".

أما أصحاب الصحة ذات المستوى المتوسط، فارتبط لديهم خطر حدوث المضاعفات عند ارتفاع مستوى الهيموجلوبين فوق النطاق الصحي، وليس عندما كان أقل من المستهدف، في المقابل، لم يؤثر مستوى الهيموجلوبين لدى من يعانون من حالة صحية سيئة على خطر حدوث مضاعفات.

وبحسب الدراسة فإن مستوى الهيموجلوبين يلعب دوراً هاماً في علاج مرض السكري من النوع 2، حيث يعمل كمؤشر للتحكم في الغلوكوز لدى الفرد.

وحددت جمعية الغدد الصماء نطاقات مستهدفة محددة لنسبة الهيموجلوبين لكبار السن (فوق 65 عامًا)، بناءً على حالتهم الصحية الفردية باعتبارها إما بصحة جيدة أو متوسطة أو سيئة.

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