استشاري يوضح أعراض تلف الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري

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أوضح الدكتور ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أعراض اعتلال أو (تلف) الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري.





أعراض تلف الأعصاب الطرفية الناتج عن السكري اضافة اعلان



كيف نمنع اعتلال الأعصاب الطرفية؟



علاج الأعراض الناتجة عن اعتلال الاعصاب الطرفية



وأوضح الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه يصاب حوالي 50٪ من مرضى السكري بالاعتلال العصبي الذي يمكن أن يؤثر على أقدامهم بطرق مختلفة مثل:- ألم أو حرقان في القدمين أو الساقين وفي بعض الأحيان اليدين- أو الإحساس بتنميل مثل دبيب النمل تحت الجلد- أو الإحساس كما المشي على الدبابيس او المسامير- أو الإحساس بتخدير بالقدمين أو اليدين كما موضح بالصورة موزع كما في مكان ما نلبس الشرابات والقفازاتونصح الدكتور ناصر الجهني، ببعض الممارسات الصحية لمنع اعتلال الأعصاب الطرفي عن طريق التالي:- ضبط السكر بالدم- علاج ضغط الدم إن وجدوتابع الجهني أن الوقاية من المرض عن طرق العلاج والتحكم المبكر والجيد في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالنوع الأول من السكري يمنع ـو يقلل اعتلال الأعصاب -تلف الاعصاب- الطرفية في الرجلين واليدين بنسبة ٨٠٪ تقريباً.- يتم ذلك من خلال استخدام بعض أدوية الأعصاب المسكنة للألم عن طريق الطبيب المختص لتحسين جودة الحياة وتقليل الإحساس بالآلام أو الخدر مثلpregablingabapentinDuloxetineamitriptylineTopical nitrate spray- العناية بفحص ونظافة القدمين بصفة دورية يمنع مشاكل القدمين الصحية