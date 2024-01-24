النمر يحذر من "الأعداء الثلاثة".. تؤدي إلى جلطة في القلب والدماغ

أ أ

حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري أمراض القلب من ثلاثة أمراض "ًصامتة" قال إنها قد تصيب الشخص دون أن يدري.





الأمراض الثلاث الصامتة اضافة اعلان



تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائياً !!



الشاهد:

السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائياً وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 24, 2024

جلطة في القلب والدماغ



تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائياً !!



الشاهد:

السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائياً وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 24, 2024

في مريض السكري وبدون جلطات سابقة أو امراض أخرى يجب ان يكون الكلسترول الضار LDL تحت ١٠٠ ملغ/دسل. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 24, 2024

والأمراض الثلاثة، هي:السكريالضغطالكولسترولوكتب النمر عبر حسابه في منصة "إكس": تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائيًا!!".وأضاف:"الشاهد: السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائيًا وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني".وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة:١.عدم التحكم بالكلسترول٢.عدم التحكم بالضغط٣.عدم التحكم بالسكريعلى شخصٍ ما فإن احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ تزداد أضعافًا مضاعفة...لذا يجب التحكم بهذه العوامل ومراقبتها بدقة خاصةً في كبار السن".وقال استشاري أمراض القلب: "في مريض السكري وبدون جلطات سابقة أو امراض أخرى يجب ان يكون الكلسترول الضار LDL تحت ١٠٠ ملج/دسل"..