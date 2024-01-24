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النمر يحذر من "الأعداء الثلاثة".. تؤدي إلى جلطة في القلب والدماغ

علاج الضغط
ارتفاع الضغط من الأمراض الصامتة
أ أ
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حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري أمراض القلب من ثلاثة أمراض "ًصامتة" قال إنها قد تصيب الشخص دون أن يدري.

الأمراض الثلاث الصامتةاضافة اعلان

والأمراض الثلاثة، هي: 
السكري
الضغط 
الكولسترول
وكتب النمر عبر حسابه في منصة "إكس": تفاجأ أحد الأشخاص  اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائيًا!!".
وأضاف:"الشاهد: السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائيًا وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني".

جلطة في القلب والدماغ

وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة: 
١.عدم التحكم بالكلسترول
 ٢.عدم التحكم بالضغط 
٣.عدم التحكم بالسكري
على شخصٍ ما فإن احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ تزداد أضعافًا مضاعفة...لذا يجب التحكم بهذه العوامل ومراقبتها بدقة خاصةً في كبار السن".

وقال استشاري أمراض القلب: "في مريض السكري وبدون جلطات سابقة أو امراض أخرى يجب ان يكون الكلسترول الضار LDL تحت ١٠٠ ملج/دسل"..


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