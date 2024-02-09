من الأزمة القلبية إلى السكتة الدماغية.. 5 طرق يخبرك بها الجسم عن الأمراض الخطرة

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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي، عن خمس علامات تحذيرية يحاول بها الجسم الكشف عن وجود مشكلة ما، مما يساعد على منع حدوث حالات صحية خطيرة.

وقال اختصاصي تقويم العظام عبر قناته في موقع "يوتيوب": "مشكلة الرعاية الصحية هي عندما تذهب إلى الطبيب ولديك هذه القرائن أو الأعراض، فإنه يعالجها مباشرة. ولا يستخدمها لفهم ما يجري. ولكن ماذا لو كنت تستخدم هذه المؤشرات بشكل مختلف للمساعدة في فهم ما يحتاجه الجسم حقًا؟".





علامات 5 أمراض



الأزمة القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية



السكتة الدماغية



العدوى



مرض الكبد الدهني



حصوات المرارة



وأبرز الدكتور بيرج، خمس أمراض، وعلامات الإنذار المبكر، وكيفية علاجها، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".قال الدكتور بيرج إن العلامات التحذيرية عادة ما تكون ألمًا في الصدر، أو ألمًا في الفك الأيسر، أو ألمًا في الكتف الأيسر، أو ألمًا يمتد إلى أسفل الذراع اليسرى، وأيضًا عندما تصعد السلالم أو تفعل أي شيء على منحدر، فإنك لا تشعر أنك على ما يرام، أو تشعر بشيء غريب، سواء كان ذلك الشعور بضيق التنفس أو بالدوار.وأضاف: "قد يكون هذا بداية أزمة قلبية، وهناك اختبار جيد يمكن إجراؤه يسمى اختبار CAC. هذا اختبار سريع نسبيًا يمكنه قياس التكلس داخل الشرايين، وهو مؤشر جيد لما إذا كنت ستصاب بأزمة قلبية أم لا".وأشار إلى أن أحد أفضل الأشياء التي يمكن تناولها كعلاج طبيعي هو فيتامين إي على شكل توكوترينول، علاوة على فيتامين ك2 الذي يساعد على إزالة الكالسيوم من الشرايين، ناصحًا أيضًا ببتغيير النظام الغذائي بشكل جذري.قال الدكتور بيرج إن بعض العلامات التحذيرية المبكرة للسكتة الدماغية قد تكون مشكلة في أحد جانبي الجسم.وأوضح: "لنفترض أنك تبتسم والجانب الأيسر من وجهك لا يتحرك بشكل كامل، أو أنك ترفع ذراعيك للأعلى ولا ترفع أحد ذراعيك. هذه أمثلة كلاسيكية على احتمال الإصابة بسكتة دماغية"، علاوة على عدم وضوح الكلام.قال الدكتور بيرج: "لذا، عندما تصاب بسكتة دماغية، هناك دائمًا فترة زمنية قصيرة يمكنك فيها فعل شيء حيال ذلك بسرعة ويمكنهم إعطاؤك دواءً معينًا يخفف الدم للتخلص من التجلط. لأن مشكلة السكتة الدماغية هي نقص الأكسجين في جزء معين من دماغك، وهذا ما يسمى نقص الأكسجة. وكلما طالت مدة بقاء دماغك بدون الأكسجين، كلما زاد الضرر الذي يمكن أن يحدث.أكد أن أفضل ما يمكنك فعله هو الذهاب إلى غرفة الطوارئ وإجراء عملية فحص.بعض العلامات التحذيرية المبكرة هي دغدغة بسيطة في الحلق، أو سعال مزعج لا يختفي، أو ربما العطس المفرط أو سيلان الأنف.قال الدكتور بيرج: "كل هذه يمكن أن تكون مؤشرات على أن جسمك يعاني من شيء ما".وتابع: "أهم ما يجب فعله هو تناول فيتامين د3 بكميات كبيرة، أنا أتحدث عن 50 ألف وحدة دولية. إضافة بعض الزنك وفيتامين سي يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا".وأوصى بالتدفئة حتى التعرق، مما يؤدي إلى توليد حمى يمكن أن تقضي عليها بسرعة.قال الدكتور بيرج، إن ما يفعله الكثير من الناس هو أنهم يتناولون أدوية لقمع الحمى، وهو الشيء الذي سيساعد على التغلب على الفيروس.وحذر: "في الواقع عندما يتناول الناس الأسبرين لخفض الحمى، فإن مدة العدوى أصبحت أطول".وأضاف الدكتور بيرج أن أحد مؤشرات الكبد الدهني هو بروز المعدة، ووجود دهون في البطن.وتشمل الأعراض الأخرى حكة في الجلد. قال الدكتور بيرج: "الحل لذلك هو اتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات، مع صيام متقطع، وسيتعين عليك بالتأكيد تجنب الكحول، وتناول الطعام بشكل متكرر مثل الوجبات الخفيفة".وتابع: "وقد ترغب في تناول بعض الكولين، والذي يمكن أن يساعد في الواقع على إزالة الدهون من الكبد".يمكن أن تكون بعض العلامات التحذيرية لحصوة المرارة هي أن لون البول أغمق، أو أن البراز يطفو، أو أن يكون لون البراز فاتحًا، أو الإصابة بالإمساك.قال الدكتور بيرج: "كل تلك العناصر التي ذكرتها هي من أعراض انخفاض الأملاح الصفراوية. يتم تصنيع الأملاح الصفراوية بواسطة الكبد، ويتم تخزينها في المرارة، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من الصفراء، تبدأ في تطوير شكل بلوري فائق التركيز من الكوليسترول. إذا كان لديك ما يكفي من الصفراء فسوف يذيب كل هذا الكوليسترول".وأضاف: "الحل لهذا هو إضافة المزيد من الأملاح الصفراوية والقيام بذلك لفترة من الزمن".