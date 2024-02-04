"سهلة بشكل لا يصدق".. أفضل طريقة لحرق الدهون في 12 خطوة

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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي عن 12 نصيحة "سهلة للغاية" لحرق الدهون، للمساعدة على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

وأبرز الدكتور بيرج عبر قناته على موقع "يوتيوب"، التغييرات الرئيسية في النظام الغذائي ونمط الحياة للحصول على جسم رشيق. اضافة اعلان

وقال: "يمكن لأي شخص القيام بذلك والهدف هو الاستفادة من أفعالك لإحداث أكبر تأثير من خلال فقدان الوزن".

وفيما يلي نصائح لإنقاص الوزن في 12 خطوة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" نقلاً عنه:





1. البروتينات الحيوانية



2. الخضروات التي تحتوي على الكربوهيدرات



3. لا تأكل إلا إذا كنت جائعًا



4. ممارسة النشاط البدني



5. تجنب الحبوب



6. لا تتناول الوجبات السريعة في المنزل



7. تجنب الوجبات السشريعة في الخارج



8. تجنب الأطعمة فائقة المعالجة



9. التعرض للطقس البارد



10. الأدابتوجينات



11. تجنب الغليفوسات



12. خل التفاح



عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي لإنقاص الوزن، أوضح الطبيب أن هناك بعض الركائز الأساسية التي يجب اتباعها.وأوصى بالحفاظ على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، وتناول كمية معتدلة من البروتين، والمثير للدهشة، عدم القلق بشأن الدهون.قال الدكتور بيرج: "أنت تريد تناول كمية معتدلة من البروتينات الحيوانية. أود أن أقول كمية البروتين بحجم كف يدك إذا كنت أنثى، ثم ضربها مرتين إذا كنت ذكرًا".وأضاف: "فيما يتعلق بالكربوهيدرات، علينا أن نبقي هذا المستوى منخفضًا، لأنه إذا كانت الكربوهيدرات عالية جدًا، فسيعمل الجسم على الكربوهيدرات، ولن يعمل على الدهون. يتم تنظيم المفتاح الأيضي الذي يسمح لك بالاستفادة من الدهون الخاصة بك من خلال عدد الكربوهيدرات التي تستهلكها. يجب أن نحافظ على نسبة الكربوهيدرات أقل من 50 جرامًا".وتابع: "فيما يتعلق بالدهون، فأنا لا أقلق بشأن الدهون. تناول الدهون التي تأتي عادة مع البروتين. سيؤدي ذلك إلى إنشاء أساس لتكون قادرًا على التخلص من الجوع والرغبة الشديدة في حرق الدهون".النصيحة هي اختيار الكربوهيدرات على شكل خضار ورقية وسلطة، لأن ذلك سيعزز تناولك للألياف و"لن يكون هناك مشكلة في حساب الكربوهيدرات".أوضح الدكتور بيرج أنه بمجرد التقليل من تناول الكربوهيدرات، سيستفيد الجسم من المزيد من الدهون ولن تشعر بالجوع كما كان من قبل.قال الدكتور بيرج ناصحًا: "والآن، أنت تأكل بين الوجبات - أنت تأكل الدهون الخاصة بك - على الرغم من أنك لا تأكل السعرات الحرارية الخاصة بك. اركب الموجة، واذهب لفترة أطول، حتى تصل إلى النقطة التي تشعر فيها بالجوع بالفعل".يتعلق الأمر بالاستفادة من التمارين الرياضية طوال اليوم. قال الدكتور بيرج: "على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالكثير من العمل على الكمبيوتر، فخذ فترات راحة لمدة ساعة - اذهب للمشي لمدة خمس دقائق. اغتنم كل فرصة للحصول على المزيد من النشاط البدني".وأوصى الخبير الصحي بتجنب جميع الحبوب لأنها تتحول إلى سكريات صناعية أثناء المعالجة.وقال: "إن السكريات الاصطناعية التي تأتي من الحبوب سوف تخلق كمية هائلة من الالتهابات في أمعائك، مما يسبب تسرب الأمعاء أو حتى قد يسبب مرض المناعة الذاتية".في البداية، وضع الطبيب هذه السياسة لنفسه، لأنه قد "يستسلم" إذا كانت الوجبات السريعة متاحة له.وأضاف: "من المهم جدًا ألا نستسلم للإغراء أو حتى أن نوفر هذه الوجبات السريعة".لا يكفي تجنب الوجبات السريعة عندما تكون في المنزل، بل يجب كذلك ألا تستسلم للإغراءات أثناء تواجدك في الخارج أيضًا.قال الدكتور بيرج: "سواء كان الأمر مطعمًا أو مناسبة اجتماعية، فإنني سأتجنب تلك المناطق لأنه في هذه المناطق يأتي أشخاص آخرون يميلون إلى دفع الوجبات السريعة إليك".مجموعة أخرى من الأطعمة التي يجب عليك تجنبها هي البقالة فائقة المعالجة والتي تم تعديلها لتكون لها مدة صلاحية طويلة. قال الطبيب: "إنها إما (أطعمة) معلبة أو مطبوخة أو معلبة أو مكررة للغاية".أوضح الدكتور بيرج أن الجسم يجب أن يعمل بجد في بيئة باردة لزيادة درجة حرارته، مما يدفعه إلى البدء في حرق "كمية هائلة" من السعرات الحرارية من الدهون البنية.وقال: "الدهون البنية ستنشط بالبرد وتحرق بعض الدهون البيضاء وستبدأ بإهدار الكثير من السعرات الحرارية. أنت لا تفعل أي شيء حتى، ولا تحتاج حتى إلى ممارسة الرياضة، فأنت تشعر بالبرد فحسب، وسيزيد ذلك من حرق السعرات الحرارية اعتمادًا على مقدار تعرضك له)".نصيحة أخرى لإنقاص الوزن قدمها الطبيب هي تضمين المكيفات الطبيعية، مثل الأشواجاندا وفيتامين ب 1 ود في نظامك الغذائي. يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد، مما يجعلها "مهمة جدًا جدًا".بصرف النظر عن الحبوب و"الأطعمة الميتة"، يجب عليك أيضًا تغيير الأطعمة المعالجة بمبيدات الأعشاب التي تحتوي على الغليفوسات كعنصر نشط.قال الدكتور بيرج: "يعمل الغليفوسات كمضاد حيوي وسيفسد الميكروبات الموجودة في أمعائك ويمكن أن يؤثر ذلك بسهولة على الالتهاب".وأضاف: "إنها نسبة عالية جدًا في جميع الحبوب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الذرة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الصويا والكانولا كما هو الحال في كل زيوت البذور تلك. ستحتوي منتجات القمح على الغليفوسات وكذلك المواد الغذائية غير العضوية. لذلك عندما تشتري الدجاج التجاري أو لحم البقر أو أشياء من هذا القبيل، خمن ما الذي يتم تغذيته به: الحبوب".النصيحة الأخيرة للطبيب هي إضافة خل التفاح إلى قائمة نظامك الغذائي، فهو يساعدك بشكل غير مباشر على إنقاص الوزن دون القيام بأي شيء.