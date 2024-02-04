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مرض الكبد الدهني.. 3 تغييرات بسيطة للوقاية والعلاج منه

سرطان الكبد
مرض الكبد الدهني لايوجد له علاج طبي حتى الآن
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يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى ظهور ما يُعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي ينجم عن تراكم الدهون في الكبد. اضافة اعلان
وهذا المرض شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
غير أنه يمكن لتعديل النظام الغذائي الصحي أن يمنع أو حتى يعكس هذا النوع من أمراض الكبد. 

التغييرات الرئيسة للوقاية والعلاج من مرض الكبد الدهني 

وحددت آني جينان، اختصاصية التغذية، التغييرات الثلاثة الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى الوقاية والعلاج من مرض الكبد الدهني غير الكحولي بكل سهولة.
وكتبت للمركز الطبي بجامعة شيكاغو: "لا توجد علاجات طبية - حتى الآن - لمرض الكبد الدهني غير الكحولي. وهذا يعني أن تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام هما أفضل الطرق لمنع تلف الكبد من بداية مرض الكبد أو عكسه بمجرد ظهوره في المراحل المبكرة".
وأضافت: "نحن نعلم أن الناس لا يريدون أن يشعروا أنهم يتبعون نظامًا غذائيًا، لذلك نحن نعمل بجد مع مرضانا لمساعدتهم على التركيز على تغييرات نمط الحياة بدلاً من ذلك، والذي يتضمن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والحصول على الكثير من الجودة"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

3 تعديلات غذائية

وأوصت خبير التغذية بالتعديلات التالية:  
شرب ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا
تناول أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا
اتباع نظام غذائي متوسطي.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط

ويشتهر النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بفوائده الصحية الوفيرة، ويجمع بين أنماط الحياة الأصيلة للأشخاص الذين يعيشون على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
وهو غني بشكل عام بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك.
على الجانب الآخر، يتم تناول الأطعمة مثل الدواجن والبيض والجبن والزبادي باعتدال، ويتم حفظ الحلويات واللحوم الحمراء للمناسبات الخاصة.
وأوضحت جينان أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحافظ على سلائفه مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول "الضار". 
وأضافت اختصاصية التغذية: "هذا مهم لأن أمراض القلب والسكري يرتبطان بقوة بعوامل الخطر المرتبطة بأمراض الكبد الدهنية".

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