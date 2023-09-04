منها القلب والسرطان.. 9 أمراض مميتة تصيب النساء أكثر من الرجال

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هناك بعض الأمراض المميتة تصيب النساء أكثر من الرجال، والتي ينبغي متابعة أعراضها بدقة؛ حيث إن إهمال علاجها يؤدي إلى زيادة نسب الوفيات بين النساء.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأمراض التي تهدد حياة النساء حول العالم.



أمراض القلب

يعتقد الكثيرون أن سرطان الثدي هو السبب الأكبر للوفاة بين السيدات، وهذا غير صحيح، بل تأتي أمراض القلب في المرتبة الأولى بنسبة 27%.



السرطان

ثاني الأمراض التي تودي بحياة النساء، وبنسبة 22%، ولكن لا يعتبر سرطان الثدي هو التهديد الأكثر فتكًا بحياتهن، بل يأتي سرطان الرئة في المقام الأول، والذي يحصد أرواح بنحو 70.000 سيدة سنوياً، ويكون عادةً بسبب التدخين.



السكتة الدماغية

تسببت السكتة الدماغية في وفاة 8% من السيدات حول العالم، ففي كل عام تصاب بها نحو 55.000 سيدة، فضلًا عن أنها سبب العديد من حالات الإعاقة على المدى الطويل.

لهذا السبب، يجب على النساء أن تتعرف على أعراضها، حتى تتواصل مع الطبيب فور حدوثها، وهي:

- الضعف في الوجه أو الذراع أو القدم، خاصةً إذا كان في جانب واحد من الجسم.

- الصعوبة في الكلام والرؤية.

- الدوار.

- الصداع الحاد والمفاجئ.



الانسداد الرئوي المزمن

أسفر عن وفاة 5% من النساء حول العالم، وعادة ما يحدث بسبب التدخين، ويسبب هذا المرض التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

وفي عام 2000، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها عدد من النساء - أكثر من الرجال- بسبب هذا المرض، ويقدر عدد الوفيات سنويًا بين النساء بسبب هذا المرض بـ64.000 وفاة سنويًا.



الزهايمر

من أكثر أسباب الوفاة بين النساء، ومع ذلك فهو يبدأ بأعراض بسيطة، مثل "النسيان البسيط والتشوش"، ويسفر على المدى البعيد عن الضعف العقلي.



السكري

أحد أسباب الوفاة الأكثر شيوعًا بين النساء، وغالبًا ما يسبب مضاعفات خطيرة، أبرزها "الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول."



الأنفلونزا والالتهاب الرئوي

قد يتعامل البعض مع هذا المرض باستخفاف، ولكن عندما يجتمع مع الالتهاب الرئوي، يصبح من أحد الأمراض التي تهدد صحة السيدات.

ويكون اللقاح هو أفضل حل لعلاج كلا الحالتين، فالجرعة السنوية منه تقلل مخاطر الإصابة لدى البالغين منهن بنسبة 90%.



أمراض الكلى

تنتقل عن طريق مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو التاريخ العائلي للفشل الكلى.

وتفقد الكلى القدرة على أداء وظائفها، وتسمح للسموم أن تتراكم في الدم، وهو ما يزيد مخاطر الوفاة لدى السيدات، ويمكن تشخيصه واكتشافه من خلال اختبارات البول والدم.



تسمم الدم

أحد الحالات المرضية التي تسبب الوفاة بين النساء، ويحدث عندما يصاب الدم بالبكتيريا أو غيرها من السموم التي تأتي من العدوى في الرئة أو المسالك البولية أو البطن أو الحوض.

تبدأ أعراض تسمم الدم بالحمى المتضخمة، وقشعريرة البرد، وسرعة التنفس، وتغير في الحالة النفسية، وسرعة في ضربات القلب، وفي حالة تطورها قد تؤدي للوفاة.



