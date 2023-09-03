الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أرقام قياسية.. إنقاذ 1.2 مليون مصاب بالسرطان في هذه الدولة

923
سرطان الدم - أرشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 

كشفت دراسة جديدة أنه تم إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص بفضل الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه في المملكة المتحدة، مع انخفاض معدلات الوفيات بمقدار الربع، وفق صحيفة الغارديان.

أبحاث السرطان:


وأشارت تحليل لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن التقدم الكبير في معالجة المرض على مدى العقود الأربعة الماضية قد حال دون وفاة 1.2 مليون شخص.

وأوضحت المؤسسة، أن الضغط الهائل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية يهدد أيضاً بعرقلة المزيد من التقدم.

وقالت ميشيل ميتشل رئيسة المؤسسة: "بفضل البحث والتقدم، وصل عدد كبير من الأشخاص في الأربعين عاماً الماضية إلى مراحل مهمة في حياتهم، لم يعتقدوا أنهم سيشاهدونها، وقضوا وقتاً لا يقدر بثمن مع أحبائهم".

 
في سياق آخر، كشف موقع "Cancer center"، عن أهم أنواع سرطان الدم وطرق علاجه.


أنواع سرطان الدم


ينقسم سرطان الدم إلى ثلاث أنواع رئيسية وهي سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي.

سرطان الدم:


وينشأ بنخاع العظم نتيجة فرز الجسم عددًا كبيرًا من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية وبشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

ويتطور هذا النوع في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات
المايلوما المتعددة:


اقرأ أيضا

انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض

هل بات أكثر خطورة .. كيف يختلف "بيرولا" عن غيره من سلالات كورونا؟

دراسة تحذر: التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي

فوائد غير متوقعة لفيتامين أ .. هذا ما يحدث للجسم إذا افتقده

ماذا تعرف عن "العصب الخامس"؟.. تعرف على الفئة الأكثر إصابة وطرق العلاج

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

السجائر الإلكترنية
8:36 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دولة أوروبية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية.. تدمر الصحة وتسبب الوفاة ​

خطورة السجائر الإلكترونية
3:38 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دراسة تكشف خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الرجال.. وتُحذر

مرض الخرف
2:33 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

مرض الخرف
2:21 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي