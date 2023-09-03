أرقام قياسية.. إنقاذ 1.2 مليون مصاب بالسرطان في هذه الدولة

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كشفت دراسة جديدة أنه تم إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص بفضل الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه في المملكة المتحدة، مع انخفاض معدلات الوفيات بمقدار الربع، وفق صحيفة الغارديان.





أبحاث السرطان:





أنواع سرطان الدم





سرطان الدم:





وأشارت تحليل لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن التقدم الكبير في معالجة المرض على مدى العقود الأربعة الماضية قد حال دون وفاة 1.2 مليون شخص.وأوضحت المؤسسة، أن الضغط الهائل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية يهدد أيضاً بعرقلة المزيد من التقدم.وقالت ميشيل ميتشل رئيسة المؤسسة: "بفضل البحث والتقدم، وصل عدد كبير من الأشخاص في الأربعين عاماً الماضية إلى مراحل مهمة في حياتهم، لم يعتقدوا أنهم سيشاهدونها، وقضوا وقتاً لا يقدر بثمن مع أحبائهم".في سياق آخر، كشف موقع "Cancer center"، عن أهم أنواع سرطان الدم وطرق علاجه.ينقسم سرطان الدم إلى ثلاث أنواع رئيسية وهي سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي.وينشأ بنخاع العظم نتيجة فرز الجسم عددًا كبيرًا من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية وبشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.ويتطور هذا النوع في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة الالتهاباتالمايلوما المتعددة: