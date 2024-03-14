طريقتان لتناول أدوية الغدد بعد الإفطار في رمضان

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أوضحت صحة الجوف أن أدوية الغدد "ليفوثيروكسين" يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار بـ 4 ساعات والانتظار 60 دقيقة على الأقل قبل تناول أي طعام.



تناول أدوية الغدد بعد الإفطار في رمضان



وأضافت صحة الجوف، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "يمكن تناول تمرة وكأس ماء ثم تناول دواء الغدة، والانتظار لمدة 30 – 60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار".ونصحت صحة الجوف، بضرورة تجنب تناول المكملات الغذائية والتي تحتوي على الكالسيوم أو الحديد في نفس موعد تناول دواء الغدة، ويجب الانتظار على الأقل 4 ساعات.وأوضحت أن امتصاص دواء هرمون الغدة الدرقية يتأثر بالأكل لذا يجب تناوله على معدة فارغة.



هذا ويوضح الأطباء، أن قصور الغدة الدرقية هو حالة تفشل فيها الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤثر على الصحة الجسدية وقد يتسبب بزيادة الوزن في بعض الحالات.



الغدة الدرقية وزيادة الوزن



- التأثير الثانوي لزيادة الوزن



- الحد الأدنى من تأثير زيادة الوزن



- التحسن مع فقدان الوزن



- العلاقة ثنائية الاتجاه



وفي هذا السياق، أوضحت دراسة حديثة، مجموعة من الحقائق والمعلومات حول العلاقة بين مشاكل وقصور الغدة الدرقية وزيادة الوزن أو السمنة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:تشير الدلائل إلى أن التغيرات في هرمونات الغدة الدرقية، وخاصة زيادة هرمون الغدة الدرقية (TSH)، قد يكون لها تأثير ثانوي وليس المساهم الرئيسي في السمنة.تشير الدراسات إلى أنه حتى الزيادة البسيطة في الوزن، ترتبط بارتفاع كبير في هرمون TSH، وهذا يؤكد أن الارتفاع في مستويات TSH قد يكون نتيجة لزيادة وزن الجسم.بحسب الخبراء، فإن الخلل في وظائف الغدة الدرقية تتحسن عادةً بعد فقدان الوزن الذي يتم تحقيقه من خلال تدخلات مثل جراحة السمنة أو الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.- السمنة ووظائف الغدة الدرقيةالتفاعل المعقد بين السمنة ووظيفة الغدة الدرقية يعني أن زيادة الوزن والسمنة قد يؤديان إلى حالة التهابية، ومن المحتمل أن يكونا بمثابة محفز للتغيرات في هرمونات الغدة الدرقية.تقترح الدراسات وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين السمنة ووظيفة الغدة الدرقية، إذ يمكن أن تؤدي السمنة أيضاً إلى قصور في الغدة الدرقية، مما يتحدى الاعتقاد التقليدي بأن خلل الغدة الدرقية هو السبب الرئيسي للسمنة.وينصح الأطباء عادة بأهمية استشارة الطبيب المعالج والحصول على العلاج المناسب في حالة اضطراب عمل أو وظائف الغدة الدرقية لتفادي تأثير ذلك على الصحة بصفة عامة.