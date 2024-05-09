الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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علامات مبكرة وخفية تنذرك بمرض خطير.. ماذا عن الحكة؟

الكبد الدهني
أرشيفية
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يتفاجيء البعض من الأشخاص بالإصابة بمرض خطير عقب فحوصات وتحاليل طبية، حيث كان من الممكن تداركها في وقت مبكر بمعرفة أعراضها ومنها "تليف الكبد".

أعراض تليف الكبد:اضافة اعلان

1-الغثيان والقيء: قد تعاني من الغثيان والقيء المتكرر.
2- ألم البطن: قد تعاني من ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
3- الانتفاخ: قد تعاني من انتفاخ البطن أو الشعور بالامتلاء.
4- الحكة: المعاناة أيضا من حكة في الجلد، خاصة في الليل.
5- اصفرار الجلد والعينين اليرقان: ربما يتحول لون جلدك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.
6- البول الداكن: تحول لون بولك إلى اللون الداكن.
7- كدمات وسهولة النزيف: قد تصاب بسهولة بكدمات أو تنزف.
8- تورم القدمين والكاحلين
9- التعب المزمن
10- الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح.
11- فقدان الشهية
12- فقدان الوزن غير المبرر
13- الارتباك: قد تعاني من الارتباك أو النسيان.
14- صعوبة النوم
تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد:
1-ممارسة الرياضة بانتظام
2- الحصول على التطعيمات: احصل على التطعيمات ضد التهاب الكبد B و C، وهما من أسباب تليف الكبد.
3- الحفاظ على وزن صحي.
4- تناول نظام غذائي صحي.

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