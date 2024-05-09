علامات مبكرة وخفية تنذرك بمرض خطير.. ماذا عن الحكة؟

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يتفاجيء البعض من الأشخاص بالإصابة بمرض خطير عقب فحوصات وتحاليل طبية، حيث كان من الممكن تداركها في وقت مبكر بمعرفة أعراضها ومنها "تليف الكبد".



أعراض تليف الكبد:



1-الغثيان والقيء: قد تعاني من الغثيان والقيء المتكرر.2- ألم البطن: قد تعاني من ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.3- الانتفاخ: قد تعاني من انتفاخ البطن أو الشعور بالامتلاء.4- الحكة: المعاناة أيضا من حكة في الجلد، خاصة في الليل.5- اصفرار الجلد والعينين اليرقان: ربما يتحول لون جلدك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.6- البول الداكن: تحول لون بولك إلى اللون الداكن.7- كدمات وسهولة النزيف: قد تصاب بسهولة بكدمات أو تنزف.8- تورم القدمين والكاحلين9- التعب المزمن10- الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح.11- فقدان الشهية12- فقدان الوزن غير المبرر13- الارتباك: قد تعاني من الارتباك أو النسيان.14- صعوبة النومتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد:1-ممارسة الرياضة بانتظام2- الحصول على التطعيمات: احصل على التطعيمات ضد التهاب الكبد B و C، وهما من أسباب تليف الكبد.3- الحفاظ على وزن صحي.4- تناول نظام غذائي صحي.