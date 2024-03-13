"الغذاء والدواء" تكشف عن الطبق الصحي المثالي على المائدة في رمضان

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في
ثالث أيام شهر رمضان المبارك، نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنوع والتوازن
في تناول وجبات الإفطار والسحور، واختيار الكميات المناسبة والمحسوبة من مجموعات
الأغذية المختلفة.
"الغذاء
والدواء" تكشف عن الطبق الصحي المثالي ودَعَت "الغذاء والدواء" إلى اختيار
الحبوب الكاملة مثل "القمح والشوفان" في الطبق الصحي، وتناول منتجات
الألبان قليلة الدهون والسكر والملح، وتناول ما لا يقل عن 5 حصص متنوعة من مجموعة
الفاكهة والخضراوات، والحرص على تناول البقوليات والأسماك والبيض واللحوم والدواجن
ومصادر البروتينات الأخرى.
وحثت "الهيئة" على التقليل من الدهون بشكل عام واختيار الزيوت غير المشبعة بكميات قليلة، والتقليل من تناول الأطعمة عالية الدهون أو الملح أو السكر، مع الحرص على شرب 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا.