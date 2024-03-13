"الغذاء والدواء" تكشف عن الطبق الصحي المثالي على المائدة في رمضان

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في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنوع والتوازن في تناول وجبات الإفطار والسحور، واختيار الكميات المناسبة والمحسوبة من مجموعات الأغذية المختلفة.





"الغذاء والدواء" تكشف عن الطبق الصحي المثالي



ضرورة قراءة البطاقة الغذائية



تحديد عدد السعرات الحرارية

