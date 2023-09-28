مرض خطير ينهي حياة الكويتيين ويتجاوز نسبة وفيات كورونا

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سجلت الكويت رقما صادما في عدد الوفيات بمرض القلب، والذي تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا أثناء ذروة انتشاره.





وفيات مرضى القلب بالكويت: اضافة اعلان



حصيلة صادمة عن عدد الوفيات:



وبحسب ما نقلته صحيفة المجلس عن وزارة الصحة الكويتية، فإن أمراض القلب السبب الأول للوفيات في الكويت.وأوضحت أن معدل الوفاة في عام 2021 بلغ 78.9 % لكل مئة ألف نسمة، حيث تلاها فيروس كورونا في عدد الوفيات.بينما كشفت بيانات رسمية عن أن 701 شخص توفوا في الكويت بأسباب خارجية خلال 2022 من بينهم 234 كويتيا بواقع 183 مواطنا و51 مواطنة، بالإضافة إلى 467 وافدا من بينهم 377 وافدا و90 وافدة.وقد تصدرت حوادث النقل الوفيات لأسباب خارجية اذ استحوذت على 47.7% من إجمالي الوفيات بالبلاد بواقع 335 حالة وفاة، من بينها 144 حالة وفاة لمواطنين و191 حالة لوافدين.تلتها وفيات الإيذاء المتعمد للذات «التخلص من الحياة» بنحو 11% من حالات الوفاة لأسباب خارجية، إذ بلغ عددهم الإجمالي 77 حالة من بينها 3 مواطنين و74 وافدا.وجاء ثالثا وفيات حوادث السقوط إذ بلغت أعدادها نحو 59 حالة من بينهم 7 مواطنين ومواطنات، و52 وافدا.فيما حلّ رابعا حوادث الغرق والغمر في المياه بواقع 25 حالة من بينها 15 مواطنا ومواطنة و10 وافدين.بينما بلغت وفيات التعرض للدخان والنار واللهب 20 حالة خلال 2022 من بينهم 4 وفيات لمواطنين ومواطنات، و16 حالة وفاة لوافدين.وبلغت وفيات التسمم والتعرض لمواد مؤذية 7 وفيات من بينها مواطنتان، و5 وافدين.أما حالات الوفاة بسبب الاعتداء فبلغت 24 حالة في 2022 من بينها 6 حالات لمواطنين و18 حالة لوافدين.