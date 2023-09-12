بسبب ارتفاع الإصابات.. الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من لقاحات كورونا

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أجازت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي فايزر وموديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، فيما تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس. اضافة اعلان





نسخة محدثة من اللقاحات



خلاف بين الأطباء



عاجل…



الموافقة على لقاحات فايزر وموديرنا الجديدة والمصممة لمتحور أوميكرون XBB1.5 بسبب ارتفاع الحالات.



خلال أسبوع واحد في الولايات المتحدة:

المصابين 252,903

المنومين 11,558

في العناية 1,577

الوفيات 803

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مقطع لبايدن قبل سنة يقول بأن هناك جائحة أخرى قادمةpic.twitter.com/BuIdkDOTvH — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 11, 2023

وقالت الشركتان إن نسختهما الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِّزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة.ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات "حماية جيدة ضد متحوّرات كوفيد-19 المنتشرة حاليا" وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في بيان.من جهتها، أوضحت موديرنا في بيان أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات.في سياق متصل، أجازت "إف دي إيه" إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، ومن من المقرر أن تجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى، وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الثلاثاء لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة.وينقسم الأطباء الأمريكيون حول ما إذا كان يجب إعطاء جميع السكان جرعة معزِّزة أو ما إذا كان يجب التركيز بدلا من ذلك على الأشخاص الضعفاء كما هي الحال في أوروبا.وتريد الولايات المتحدة تنفيذ حملة تلقيح سنوية ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح مناسب في كل مرة. لكن نجاح النسخة الجديدة من اللقاحات غير مؤكد: فالجرعة المعزِّزة السابقة لم يحصل عليها إلا 17 % فقط من الأمريكيين.