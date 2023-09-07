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تساقط الشعر يكشف 3 أمراض مميتة.. تعرف عليها

تساقط الشعر
تساقط الشعر
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 يكون الأمر مزعجاً للغاية، عندما يبدأ تساقط الشعر، لأنه يكشف هوية الإنسان أو حالته الصحية.

أيضا في بعض الحالات، يمكن أن تكون التغيرات في شعرك علامة على مرض خطير.اضافة اعلان

تساقط الشعر:

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية:  أن مجموعة من الحالات الصحية، يمكن أن تتوقع بها الحالة الصحية للشعر، وكشف بعض الأمراض من خلاله ومنها:

1-مرض باركنسون:

 هو مرض عصبي يتفاقم مع مرور الوقت، وعادة ما يرتبط بالرعشة والتصلب وبطء الحركة.

وتنجم القشرة الصفراء عن التهاب الجلد الدهني، وهي حالة تصبح فيها مناطق الجلد، التي تحتوي على الكثير من الغدد العرقية (مثل فروة الرأس) حمراء ومثيرة للحكة ومتقرحة ومتقشرة.

2- الثعلبة:

  إذا لاحظت وجود بقع صغيرة من تساقط الشعر - بحجم العملة المعدنية تقريباً -، فمن المحتمل أنك تعاني من شكل من أشكال الثعلبة البقعية.

 ويمكن أن يظهر مرض المناعة الذاتية أيضاً على الجسم، بما في ذلك اللحية أو الحاجبين أو الرموش أو شعر الجسم.

ويحدث المرض عندما تهاجم الخلايا بصيلات الشعر، مما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر.

 سبب المرض غير معروف، ولكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة، على الرغم من أن الخبراء قد يشككون في ذلك.


3- السرطان:

  يمكن أن تكون البقع الحمراء أو الأرجوانية على فروة الرأس أو خط الشعر علامة على وجود سرطان الأوعية الدموية النادر، ولكنه مميت. 

وتتطور الساركوما الوعائية في البطانة الداخلية للأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. 

ويمكن أن يظهر المرض في أي مكان في الجسم، ولكنه يحدث عادة في الجلد على فروة الرأس أو الرقبة.

 وعادة ما يظهر على شكل عقيدات أو لويحات حمراء مزرقة مفردة أو مجمعة على فروة الرأس أو الوجه أو الأذنين.

وعندما تؤثر الساركوما الوعائية على الأعضاء، مثل الكبد أو القلب، فإنها غالباً ما تسبب الألم، وهو يرتبط بشكل شائع بكبار السن.

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