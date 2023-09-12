الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أكثر عرضة للإصابة بالسكري.. دراسة تدق ناقوس الخطر حول الأطفال المصابين بـ كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري من النوع الأول، ويصابون بكوفيد قبل 18 شهرًا، أكثر عرضة بنسبة خمسة إلى عشرة أضعاف للإصابة بمرض المناعة الذاتية مدى الحياة.اضافة اعلان
هذا ما توصل إليه فريق دولي من الباحثين من المنصة العالمية للوقاية من مرض السكري المناعي الذاتي (GPPAD)، من خلال مراقبة أكثر من 850 رضيعًا معرضًا للخطر بين عامي 2018 و2021.
والعلامة الأولى للمرض هي تطور الأجسام المضادة الذاتية التي تحدد خلايا "جزيرة بيتا" في البنكرياس - التي تنتج الأنسولين - لتدميرها بواسطة الجهاز المناعي.
وجاءت النتائج التي نشرت في مجلة "جاما" استنادًا إلى دراسات سابقة كشفت عن عن وجود علاقة بين الالتهابات الفيروسية – بما فيها المرتبطة بـ سارس – كوفيد – 2 – المسبب لمرض كوفيد -19 والإصابة بمرض السكري من النوع الأول. 

تفاصيل الدراسة

وفي دراستهم، اختبر البروفيسور إزيو بونيفاسيو من جامعة دريسدن للتكنولوجيا وزملاؤه بانتظام وجود الأجسام المضادة التي تحدد خلايا "جزيرة بيتا" في البنكرياس والأجسام المضادة لـ سارس – كوفيد – 22 في 855 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى 24 شهرًا.
وسجل المشاركون في دراسة "تجربة الأنسولين الفموي الأولي" (POInT) التي أجرتها المنصة العالمية للوقاية من مرض السكري المناعي الذاتي (GPPAD)، بعدما ظهر أنهم يعانون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول بنسبة 10 بالمائة، بناءً على جيناتهم.
وتستكتشف التجربة كيف يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال من خلال تدريب أجهزتهم المناعية عن طريق تناول الأنسولين عن طريق الفم.

أجسام مضادة لـ كورونا

ووجد الفريق أن ما يقرب من 20 في المئة من الأطفال الذين شملتهم الدراسة طوروا أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا أثناء الوباء، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس.
وفي المتوسط، وجد أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأجسام المضادة لجزيرة خلايا بيتا بأكثر من الضعف إذا ظهرت عليهم أيضًا علامات الإصابة بعدوى سارس – كوفيد -2.
وتبين أن معدل انتشار مرض السكري من النوع الأول كان أعلى عندما ظهرت عدوى كوفيد في وقت مبكر بشكل خاص.
وقال بونيفاسيو: “إن توقيت ظهور الأجسام المضادة للجزيرة فيما يتعلق بعدوى سارس – كوفيد -2 لدى هؤلاء الأطفال كان مذهلاً.
وأضاف: "ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر بروزًا هي أن خطر تطوير الأجسام المضادة للجزيرة كان أعلى لدى الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى قبل أن يبلغوا من العمر 18 شهرًا - وخاصة عند عمر عام واحد تقريبًا".

سن حرج

وعانى هؤلاء الأطفال من خطر أكبر بحوالي خمسة إلى عشرة أضعاف لتطوير الأجسام المضادة للجزيرة التي تؤدي إلى مرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من الحياة.
وأوضح بونيفاسيو "إنه عمر حرج بالنسبة للأطفال المعرضين وراثيا لخطر الإصابة بالمرض وهو مفتاح لماذا تمكنا من رؤية الارتباط".
ويحذر فريق الباحثين من أنه - على الرغم من وجود ارتباط زمني واضح بين عدوى سارس – كوفيد -2 وتطور الأجسام المضادة للجزيرة - لا يزال العديد من الأطفال يصابون بسلائف مرض السكري دون الإصابة بكوفيد-19.
وقال بونيفاسيو: "إن مرض السكري من النوع الأول ليس مرضًا مكونًا من عامل واحد. ومع ذلك، تظهر هذه الدراسة مرة أخرى العلاقة بين الإصابة بالفيروس ومرض السكري من النوع الأول في بداية العملية وفي السن الحرج للإصابة".
ولم يتمكن الباحثون في الوقت الحاضر من تحديد الآلية الدقيقة وراء زيادة خطر الإصابة بالمناعة الذاتية للجزيرة لدى الأطفال الصغار.
ومع ذلك، فإن النتائج لديها القدرة على المساعدة في اكتشاف طرق لوقف مرض المناعة الذاتية المزمن من التطور في المقام الأول.

اقرأ أيضا

الجثامين الموتى جثة
9:00 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحذير من "صحة الرياض" بخصوص احتجاز الجثامين

الخرف
3:53 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

منها النسيان وتغيّر السلوك.. 8 إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف

فيروس كورونا
12:42 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بسبب ارتفاع الإصابات.. الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من لقاحات كورونا

مستشفى الولادة بحائل
5:28 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

إنقاذ حياة امرأة تعرضت لنزيف دموي بعد ولادتها في حائل

اقرأ أيضا

تحذير للأمهات.. وفاة 25% من الاطفال بمتلازمة "الرضيع المهزوز"

الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية لمكافحة الاحتراق الوظيفي

6 طرق غير متوقعة تحميك من مرض لا علاج له

النمر: هذا ما يحدث للدماغ عند توقف القلب نهائيًا بدون إنعاش

6 طرق تساعدك على التخلص من التوتر بسهولة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فيروس كورونا 12:42 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بسبب ارتفاع الإصابات.. الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من لقاحات كورونا

المشي 3:37 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

وقاية من أمراض مميتة.. ماذا يفعل المشي بجسم الإنسان؟

الاكتئاب 10:50 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

دراسة تحذر من الاستسلام للاكتئاب: يسبب مرضاً شديد الخطورة

فيروس كورونا 8:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تصريح صادم من الصحة العالمية حول ارتفاع إصابات كورونا

اقرأ أيضا

دواء اميفيناك
9:00 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

التهاب المفاصل
8:25 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

لمرضى التهاب المفاصل.. تعرف على أفضل 5 أطعمة لتخفيف الآلام

زيت الزيتون
7:54 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بهذه التجربة البسيطة.. اكتشف زيت الزيتون الأصلي من المغشوش

فيتامين د
6:41 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 علامات تظهر عند نقص فيتامين "أشعة الشمس"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
9:43 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

صندوق التنمية العقارية
8:56 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من صندوق التنمية العقارية حول تعليق الخصومات

العمالة المنزلية
8:47 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"الموارد البشرية": نحو 18 ألف مواطن لديه 5 من العمالة المنزلية فأكثر

العمل
8:30 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

للطلاب والموظفين.. أهم عوامل النجاح مع بداية يوم جديد

معاناة الطلاب وأولياء الأمور مع تجزئة الكتب
8:25 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أزمة كتب.. المدارس العالمية تغير المناهج بعد شهر من بداية العام

حساب المواطن
7:57 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك والتلويح بهذا الإجراء ضدها