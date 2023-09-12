أكثر عرضة للإصابة بالسكري.. دراسة تدق ناقوس الخطر حول الأطفال المصابين بـ كورونا

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توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري من النوع الأول، ويصابون بكوفيد قبل 18 شهرًا، أكثر عرضة بنسبة خمسة إلى عشرة أضعاف للإصابة بمرض المناعة الذاتية مدى الحياة. اضافة اعلان

هذا ما توصل إليه فريق دولي من الباحثين من المنصة العالمية للوقاية من مرض السكري المناعي الذاتي (GPPAD)، من خلال مراقبة أكثر من 850 رضيعًا معرضًا للخطر بين عامي 2018 و2021.

والعلامة الأولى للمرض هي تطور الأجسام المضادة الذاتية التي تحدد خلايا "جزيرة بيتا" في البنكرياس - التي تنتج الأنسولين - لتدميرها بواسطة الجهاز المناعي.

وجاءت النتائج التي نشرت في مجلة "جاما" استنادًا إلى دراسات سابقة كشفت عن عن وجود علاقة بين الالتهابات الفيروسية – بما فيها المرتبطة بـ سارس – كوفيد – 2 – المسبب لمرض كوفيد -19 والإصابة بمرض السكري من النوع الأول.





تفاصيل الدراسة



أجسام مضادة لـ كورونا



سن حرج



وفي دراستهم، اختبر البروفيسور إزيو بونيفاسيو من جامعة دريسدن للتكنولوجيا وزملاؤه بانتظام وجود الأجسام المضادة التي تحدد خلايا "جزيرة بيتا" في البنكرياس والأجسام المضادة لـ سارس – كوفيد – 22 في 855 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى 24 شهرًا.وسجل المشاركون في دراسة "تجربة الأنسولين الفموي الأولي" (POInT) التي أجرتها المنصة العالمية للوقاية من مرض السكري المناعي الذاتي (GPPAD)، بعدما ظهر أنهم يعانون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول بنسبة 10 بالمائة، بناءً على جيناتهم.وتستكتشف التجربة كيف يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال من خلال تدريب أجهزتهم المناعية عن طريق تناول الأنسولين عن طريق الفم.ووجد الفريق أن ما يقرب من 20 في المئة من الأطفال الذين شملتهم الدراسة طوروا أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا أثناء الوباء، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس.وفي المتوسط، وجد أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأجسام المضادة لجزيرة خلايا بيتا بأكثر من الضعف إذا ظهرت عليهم أيضًا علامات الإصابة بعدوى سارس – كوفيد -2.وتبين أن معدل انتشار مرض السكري من النوع الأول كان أعلى عندما ظهرت عدوى كوفيد في وقت مبكر بشكل خاص.وقال بونيفاسيو: “إن توقيت ظهور الأجسام المضادة للجزيرة فيما يتعلق بعدوى سارس – كوفيد -2 لدى هؤلاء الأطفال كان مذهلاً.وأضاف: "ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر بروزًا هي أن خطر تطوير الأجسام المضادة للجزيرة كان أعلى لدى الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى قبل أن يبلغوا من العمر 18 شهرًا - وخاصة عند عمر عام واحد تقريبًا".وعانى هؤلاء الأطفال من خطر أكبر بحوالي خمسة إلى عشرة أضعاف لتطوير الأجسام المضادة للجزيرة التي تؤدي إلى مرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من الحياة.وأوضح بونيفاسيو "إنه عمر حرج بالنسبة للأطفال المعرضين وراثيا لخطر الإصابة بالمرض وهو مفتاح لماذا تمكنا من رؤية الارتباط".ويحذر فريق الباحثين من أنه - على الرغم من وجود ارتباط زمني واضح بين عدوى سارس – كوفيد -2 وتطور الأجسام المضادة للجزيرة - لا يزال العديد من الأطفال يصابون بسلائف مرض السكري دون الإصابة بكوفيد-19.وقال بونيفاسيو: "إن مرض السكري من النوع الأول ليس مرضًا مكونًا من عامل واحد. ومع ذلك، تظهر هذه الدراسة مرة أخرى العلاقة بين الإصابة بالفيروس ومرض السكري من النوع الأول في بداية العملية وفي السن الحرج للإصابة".ولم يتمكن الباحثون في الوقت الحاضر من تحديد الآلية الدقيقة وراء زيادة خطر الإصابة بالمناعة الذاتية للجزيرة لدى الأطفال الصغار.ومع ذلك، فإن النتائج لديها القدرة على المساعدة في اكتشاف طرق لوقف مرض المناعة الذاتية المزمن من التطور في المقام الأول.