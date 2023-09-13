لهذا السبب.. الجلطات القلبية تصيبب الشباب في المملكة على خلاف الدول الأخرى

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كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور محمد المحمدي عن ارتفاع معدلات الإصابة بجلطات القلب بين الشباب في المملكة، الأمر الذي يعزوه إلى نمط الحياة غير الصحي. اضافة اعلان

وقال المحمدي في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، إن أعمار مرضى الجلطات القلبية في المملكة تتراوح بين الـ 30 والـ 40 عامًا على خلاف الدول الأخرى.





أسباب الإصابة بالجلطات في سن الشباب



pic.twitter.com/t3R0gxz3Fg #الإخبارية فيديو | استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. محمد المحمدي: نظرا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين.. الجلطات القلبية في المملكة تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عاما على خلاف الدول الأخرى #نشرة_النهار September 13, 2023

وأشار إلى أنه في دول أخرى تحدث الإصابة بالجلطات بين من هم فوق الستين، وإذا كان شابًا في الخمسين، على العكس من المملكة، الأمر الذي أرجعه إلى سوء نمط الحياة غير الصحي، التدخين، والجينات في بعض العوائلونصح استشاري أمراض القلب، للوقاية من أمراض القلب بالإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي، وممارسة الرياضة، لافتًا إلى أنه حتى لو كان الشخص مؤهلاً للإصابة فإن ممارسة الرياضة تكشف عن ذلك مبكرًا.