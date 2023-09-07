الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

في 204 دول .. دراسة تكشف مفاجأة عن انتشار السرطان بين الشباب

مرضى السرطان
ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


كشفت أكبر دراسة علمية من نوعها، قادتها جامعتا هارفارد وإدنبره وكلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، تفاصيل مثيرة عن انتشار السرطان بين الشباب.اضافة اعلان

انتشار السرطان بين الشباب:


وبحسب الدراسة، فقد تم الكشف عن ارتفاع في عدد الأشخاص ممن هم تحت سن الخمسين، الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في جميع أنحاء العالم بنسبة 80% تقريبا، خلال ثلاثة عقود.

وأوضحت الدراسة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والملح قد تكون سبباً في ذلك.

ارتفاع الإصابة بالسرطان:


وذكرت صحيفتا الغارديان وتايمز، أن حالات الإصابة بالسرطان زادت في بداية ظهوره على مستوى العالم من 1.82 مليون في عام 1990 إلى 3.26 ملايين في عام 2019.

 في حين ارتفعت وفيات السرطان بين البالغين في الأربعينيات والثلاثينيات أو أقل بنسبة 27 %.

 فيما كشفت إحصائيات الدراسة أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان.

اللحوم الحمراء:


وقال الباحثون إنه من المرجح أن يكون للعوامل الوراثية دور، لكن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والملح ونسبة منخفضة من الفواكه والحليب.

كما أن تعاطي التبغ، هي عوامل الخطر الرئيسية الكامنة وراء الإصابة بالسرطان الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، بالإضافة إلى العوامل المساهمة في الخمول البدني والوزن الزائد وارتفاع نسبة السكر في الدم. 

وكان الباحثون قد قاموا بتحليل بيانات من 204 دول تغطي 29 نوعًا من السرطان.

وقد نظروا في الحالات الجديدة والوفيات والعواقب الصحية وعوامل الخطر المساهمة لجميع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 49 عامًا لتقدير التغيرات بين عامي 1990 و2019.

وفي عام 2019، بلغ إجمالي تشخيصات السرطان الجديدة بين الأشخاص دون سن الخمسين 3.26 ملايين، بزيادة قدرها %79 عن رقم عام 1990. 

وشكل سرطان الثدي أكبر عدد من الحالات والوفيات المرتبطة بها، حيث بلغ 13.7 و3.5 لكل 100 ألف من سكان العالم على التوالي.

بينما ارتفعت حالات الإصابة بسرطان القصبة الهوائية وسرطان البروستاتا في وقت مبكر بشكل أسرع بين عامي 1990 و2019، مع تغيرات مئوية سنوية تقدر بـ%2.28 و%2.23 على التوالي.

وتوفي ما مجموعه 1.06 مليون شخص دون سن الخمسين بسبب السرطان في عام 2019، بزيادة قدرها %27 عن رقم عام 1990.

اقرأ أيضا

شرب الماء
2:46 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

دراسة توضح تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان

4 دقائق رياضة يوميا
1:33 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

استشاري نفسي يوضح فوائد غير متوقعة للرياضة.. ماذا عن الجلسات النفسية؟

الصحة
1:15 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

الصحة تحذر من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.. مضاعفات خطيرة

دواء
10:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

احذر تناول بعض الأدوية بجرعات زائدة.. أمراض مميتة تصيب الكبد

اقرأ أيضا

استشاري يحذر الشباب من سلوكيات خاطئة تسبب أمراضاً خطيرة

8 إشارات على نقص البروتين في جسمك

مادة في الأطعمة الشهيرة تتسبب قي الإصابة بأمراض مميتة

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام "اسيتالوبرام" و"كتافاست"

دراسة تحذر: الكثير من السكر المضاف يهدد صحة القلب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السرطان 12:24 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

80 % من مرضى السرطان تحت الـ 50 بسبب عادات يومية

أمراض القلب 4:18 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

منها القلب والسرطان.. 9 أمراض مميتة تصيب النساء أكثر من الرجال

أطعمة مدخنة 9:32 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

استشاري يحذر من الأطعمة المدخنة.. تحتوي على مادة شديدة الخطورة

923 5:24 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أرقام قياسية.. إنقاذ 1.2 مليون مصاب بالسرطان في هذه الدولة

اقرأ أيضا

تساقط الشعر
12:23 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تساقط الشعر يكشف 3 أمراض مميتة.. تعرف عليها

فيروس كورونا
8:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تصريح صادم من الصحة العالمية حول ارتفاع إصابات كورونا

اوكرانيا - قصف - رويترز
7:01 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خسارة بشرية فادحة بينهم أطفال.. قصف سوق بأوكرانيا

البلاستيك
2:39 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مختصون ينصحون: لهذه الأسباب لا تستخدموا الأواني البلاستيكية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها
10:43 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بياناتك الشخصية في خطر.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

الورم الحليمي البشري 3
10:25 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الصحة الخليجي": "الورم الحليمي البشري".. الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج

طائرة هليكوبتر- الامارات
9:35 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الطيران المدني" بالإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر والبحث جار عن طاقمها

أمطار المملكة 6
9:22 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة و7 مناطق

Screenshot_2023-09-08-02-12-38-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:16 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

توقعات بانخفاض درجات الحرارة.. "الزعاق" يكشف التفاصيل

7ع 895 5
3:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق