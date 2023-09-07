في 204 دول .. دراسة تكشف مفاجأة عن انتشار السرطان بين الشباب

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كشفت أكبر دراسة علمية من نوعها، قادتها جامعتا هارفارد وإدنبره وكلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، تفاصيل مثيرة عن انتشار السرطان بين الشباب. اضافة اعلان





انتشار السرطان بين الشباب:



ارتفاع الإصابة بالسرطان:



اللحوم الحمراء:



وبحسب الدراسة، فقد تم الكشف عن ارتفاع في عدد الأشخاص ممن هم تحت سن الخمسين، الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في جميع أنحاء العالم بنسبة 80% تقريبا، خلال ثلاثة عقود.وأوضحت الدراسة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والملح قد تكون سبباً في ذلك.وذكرت صحيفتا الغارديان وتايمز، أن حالات الإصابة بالسرطان زادت في بداية ظهوره على مستوى العالم من 1.82 مليون في عام 1990 إلى 3.26 ملايين في عام 2019.في حين ارتفعت وفيات السرطان بين البالغين في الأربعينيات والثلاثينيات أو أقل بنسبة 27 %.فيما كشفت إحصائيات الدراسة أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان.وقال الباحثون إنه من المرجح أن يكون للعوامل الوراثية دور، لكن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والملح ونسبة منخفضة من الفواكه والحليب.كما أن تعاطي التبغ، هي عوامل الخطر الرئيسية الكامنة وراء الإصابة بالسرطان الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، بالإضافة إلى العوامل المساهمة في الخمول البدني والوزن الزائد وارتفاع نسبة السكر في الدم.وكان الباحثون قد قاموا بتحليل بيانات من 204 دول تغطي 29 نوعًا من السرطان.وقد نظروا في الحالات الجديدة والوفيات والعواقب الصحية وعوامل الخطر المساهمة لجميع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 49 عامًا لتقدير التغيرات بين عامي 1990 و2019.وفي عام 2019، بلغ إجمالي تشخيصات السرطان الجديدة بين الأشخاص دون سن الخمسين 3.26 ملايين، بزيادة قدرها %79 عن رقم عام 1990.وشكل سرطان الثدي أكبر عدد من الحالات والوفيات المرتبطة بها، حيث بلغ 13.7 و3.5 لكل 100 ألف من سكان العالم على التوالي.بينما ارتفعت حالات الإصابة بسرطان القصبة الهوائية وسرطان البروستاتا في وقت مبكر بشكل أسرع بين عامي 1990 و2019، مع تغيرات مئوية سنوية تقدر بـ%2.28 و%2.23 على التوالي.وتوفي ما مجموعه 1.06 مليون شخص دون سن الخمسين بسبب السرطان في عام 2019، بزيادة قدرها %27 عن رقم عام 1990.