استشاري نفسي يوضح فوائد غير متوقعة للرياضة.. ماذا عن الجلسات النفسية؟

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أكد استشاري الطب النفسي د. منصور العسيري، أهمية ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الصحة النفسية والمزاجية لجميع الفئات والأعمار. اضافة اعلان





فوائد غير متوقعة للرياضة



ماذا عن الجلسات النفسية؟



وقال العسيري، في سلسلة تدوينات عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه بعد مراجعة ما يقارب ١٠٠٠ دراسة و ١٢٩ ألف مشارك استنتج بحث جديد النتائج مهمة منها ما يلي:1- ممارسة الرياضة أسبوعيا لمدة ١٥٠ دقيقة تخفف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق2- وجدت بعض الدراسات أن الرياضة فعالة أعلى حتى من الأدوية والجلسات النفسية3- كلما زادت شدة التمارين كلما زادت الفائدةوتابع العسيري: "هل يعني هذا ترك الأدوية والجلسات النفسية واستخدم الرياضة كأسلوب علاجي وحيد؟ الإجابة بالطبع لا، وإنما المقصود هو استخدام الرياضة لتعزيز الوصول للشفاء والتعافي من الأمراض بحول الله تعالى".ويؤكد الأطباء بصفة عامة على أهمية ممارسة الرياضة يوميا وبانتظام ولو حتى نصف ساعة فقط يوميا، أو ممارسة رياضة المشي خاصة لكبار السن، لتعزيز الصحة والمناعة والوقاية من أمراض القلب والشرايين.