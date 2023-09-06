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80 % من مرضى السرطان تحت الـ 50 بسبب عادات يومية

السرطان
80% من مرضى السرطان تحت الـ 50 بسبب عادات يومية
أ أ
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أظهرت دراسة أن معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ارتفعت بنسبة 79 في المئة خلال 30 عامًا.اضافة اعلان
ووجد باحثون من جامعة إدنبره أنه تم تشخيص نحو 3.26 مليون شخص في هذه الفئة العمرية في عام 2019 حول العالم.
وكانت أكبر الزيادات في سرطان القصبة الهوائية والبروستاتا، في حين شكل سرطان الثدي معظم الحالات.


التدخين والوجبات الجاهزة أبرز العوامل

وقال الباحثون إنه من المرجح أن تلعب الوراثة دورًا، إلا أن التدخين واستهلاك الكحول والوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم والملح هي "عوامل الخطر الرئيسة" .
وقالوا إن الوزن الزائد وقلة النشاط البدني وارتفاع نسبة السكر في الدم قد يكون لها تأثير أيضًا.
وقال المؤلف الرئيس الدكتور شيويه لي إنه بينما أظهر السرطان في المراحل المبكرة في المملكة المتحدة "اتجاها تصاعديًا" من عام 1990 إلى عام 2010، لكنه استقر في السنوات اللاحقة.


معدل الوفيات السنوي يتناقص

وقالت: "لحسن الحظ، فإن معدل الوفيات السنوي بسبب السرطان المبكر في المملكة المتحدة يتناقص بشكل مطرد.
ويعيش حاليًا حوالي 3 ملايين بريطاني مع مرض السرطان، ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد إلى أكثر من 5.3 مليون بحلول عام 2040، وفقًا لمؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان.
يزداد خطر الإصابة بالسرطان عمومًا مع تقدمك في السن بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، ويكون المرض أكثر بروزًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

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