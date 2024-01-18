"طب الأسرة" يكشف مفاجأة عن نسبة الوفيات بين مرضى القلب بالمملكة

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كشف نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، د. أشرف أمير، عن مفاجأة عن نسبة الوفيات بين مرضى القلب بالمملكة.

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مفاجأة عن نسبة الوفيات بين مرضى القلب بالمملكة



أنواع أمراض القلب



مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة







علينا التواصل مع الأشخاص الإيجابيين دعما لصحتنا.. أمراض القلب سبب وفاة 30% من المجتمع السعودي pic.twitter.com/655f6mB699 #الإخبارية فيديو | نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع د. أشرف أمير:علينا التواصل مع الأشخاص الإيجابيين دعما لصحتنا.. أمراض القلب سبب وفاة 30% من المجتمع السعودي #النشرة_الأولى January 18, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه لابد من التواصل مع الأشخاص الإيجابيين وذلك دعمًا لصحة العامة.وكشف خلال مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة للأطفال، أن أمراض القلب سبب وفاة 30% من المجتمع في المملكة، مطالبًا بوجود جهاز سكرو وضغط في كل بيت.وبين أن أمراض القلب هي نوعان، نوع يهيئ المريض بإصابات لا يمكن تغييرها كالضغط والسكر، ونوع يجعل المريض مصابًا بأمراض فرعية يمكن تغييرها مثل السمنة وقلة الحركة والنظام الغذائي.وشدد على ضرورة الوعي والثقافة، مبينًا أن أكبر مشكلة تواجه شعب المملكة هي السمنة والتي أدت لدخول أعداد كبيرة من المجتمع في مشكلة السكري والضغط والكوليسترول وأمراض القلب.يذكر أن مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة للأطفال، يناقش المستجدات في مجال الغدد الصماء والأمراض النادرة.