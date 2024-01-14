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دراسة حديثة تفك اللغز بين "الشوكولاتة الداكنة" وارتفاع ضغط الدم

مرضى ضغط الدم
ضغط الدم
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كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة واعدة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي.

وأوضحت الدراسة أن هناك آثارا  بعيدة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية، وسيفتح طريقا جديدا لتحسين صحة القلب، بحسب مجلة "News Medical".اضافة اعلان

طريقة "التوزيعة العشوائية المندلية"


استخدم العلماء طريقة "التوزيعة العشوائية المندلية" في استكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تستخدم هذه الطريقة التباين المُقاس بالجينات ذات الوظيفة المعروفة في فحص التأثير السببي للتعرض القابل للتعديل على المرض في الدراسات الرصدية.

وأشارت  إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي ما يوفر رؤى قيمة للوقاية منه لدى عامة السكان.

1.28 مليار بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم:


ويعد ارتفاع ضغط الدم الأساسي حالة تتسم بارتفاع ضغط الدم المستمر دون سبب محدد، ويؤثر على ما يقرب من 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم.

واستكشف الباحثون في دراستهم كذلك العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر 12 مرضا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب، وأمراض القلب التاجية.

ومن ضمن الأمراض أيضا: "واحتشاء عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض الصمامات غير الروماتيزمية، واعتلال القلب غير الإقفاري، وارتفاع ضغط الدم الأساسي".

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