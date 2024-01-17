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التثدي عند الرجال يزيد من خطر الوفاة المبكرة.. و4 طرق للتغلب عليه

الثدي عند الرجال
التثدي يزيد من خطر الوفاة
أ أ
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أظهرت دراسة، أن التثدي عند الرجال قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 37 في المئة.
ووجد باحثون دنماركيون أن الرجال الذين لديهم أنسجة ثدي متضخمة كانوا أكثر عرضة للوفاة قبل سن 75 عامًا.اضافة اعلان

التثدي لدى الرجال

والتثدي هو حالة طبية تؤدي إلى تضخم الثدي عند الرجال، وهو أكثر شيوعًا عند المراهقين والرجال الأكبر سنًا.
وينتج عن خلل في التوازن بين هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي وهرمون التستوستيرون الجنسي الذكري.
مع ذلك، يمكن للسمنة أيضًا أن تزيد من المخاطر، لأنها يمكن أن تزيد من مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى نمو أنسجة الثدي، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وقالت الدكتورة إلفيرا براونر، من مستشفى جامعة كوبنهاجن: "إن الذكور الذين تم تشخيص إصابتهم بالتثدي هم أكثر عرضة للوفاة. نأمل أن تحفز هذه النتائج المزيد من الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية لتطبيق التدخلات التي تخفف من عوامل الخطر الأساسية".

تأثير التثدي على الوفاة المبكرة للرجال 

ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "بي إم جى أوبن"، في كيفية تأثير التثدي على فرص الرجال في الوفاة المبكرة.
وفحص الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 140 ألف دنماركي في الفترة من 1995 إلى 2021، وتم تشخيص إصابة 23429 منهم بهذه الحالة.
وكان نحو 16 ألفًا و253 شخصًا مصابين بالتثدي دون سبب معروف، بينما كان لدى الباقين عامل خطر معروف، بما فيها الأدوية والحالات الصحية الأخرى مثل الفشل الكلوي أو أمراض الكبد.
وقال الباحثون إن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتثدي زاد خلال فترة الدراسة التي استمرت أكثر من 20 عامًا.
وكان أولئك الذين لديهم عامل خطر معروف أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 75 في المئة، في حين أن أولئك الذين ليس لديهم عامل خطر معروف لديهم خطر أكبر بنسبة 5 في المئة.
وكان الرجال الذين ليس لديهم عامل خطر معروف للتثدي أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الكبد بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.
وقال الباحثون إن المخاطر الأكبر للوفاة ربما تكون بسبب ارتباط التثدي بمجموعة من الأمراض القاتلة والأدوية المستخدمة لعلاجها.

4 نصائح للتخلص من التثدي 



1. النظام الغذائي

يمكن أن يساعد فقدان الوزن على خفض مستويات هرمون الاستروجين وتقليل خطر التثدي.
واحدة من أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد هي تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه كل يوم.

2. ممارسة الرياضة

زيادة مقدار ممارسة الرياضة يمكن أن يساعد أيضًا في فقدان الوزن، مما يقلل من المخاطر.
على الرغم من أنه لا يمكن استهداف فقدان الدهون في مناطق معينة من الجسم، إلا أن تمارين الصدر مثل تمارين الضغط والضغط على المقعد يمكن أن تزيد من كتلة العضلات في المنطقة، مما يقلل من ظهور الغضروف.

3. الأدوية

إذا كانت لديك مخاوف بشأن اختلال التوازن الهرموني أو نمو أنسجة الثدي، يمكنك استشارة الطبيب، لإجراء اختبارات لتقييم مستويات الهرمونات ووصف الأدوية لمعالجتها.

4. الجراحة


إذا كان نمو الثدي كبيرًا بشكل خاص، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.

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