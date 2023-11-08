للأمهات.. تحذير مهم من سعود الطبية: هذه خطورة فيروس "روتا"

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حذّرت
مدينة الملك سعود الطبية من فيروس روتا، الذي يعد فيروسًا معديًا، وهو السبب
الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع والأطفال الصغار.
وينتقل عن طريق البراز من خلال الطعام الملوث أو مخالطة شخص مريض أو عن طريق لمس الأسطح التي تحمل الفيروس أو بقاياه.
وأوضحت المدينة أن شدة
الأعراض تختلف بأعراض الالتهاب حسب عمر ومناعة المصاب.
شدة
الأعراض حسب العمر
وعادة ما تبدأ الأعراض عند الأطفال الصغار بالظهور خلال يومين من الإصابة بالفيروس باستفراغ يتبعه بعد يوم أو يومين إسهال مائي.
وقد
يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة عند بعض المصابين، وتستمر هذه الأعراض عادة من
ثلاثة إلى سبعة أيام.
ارتفاع
درجة الحرارة
وقد تطول الأعراض وتشتد عند مرضى نقص المناعة، وقد يؤدي فقدان السوائل في الحالات الشديدة إلى الجفاف واضطراب الأملاح وحموضة الدم وهبوط الضغط والفشل الكلوي.
وأكدت أهمية طرق
الوقاية، حيث تشمل اللقاح ضد فيروس روتا، والرضاعة الطبيعية، والحرص على نظافة
الماء والطعام، والعناية بالطفل والاهتمام بتنظيفه، وغسل الأيدي بالماء والصابون.
لقاح
فيروس روتا
وأشارت إلى أن العلاج يتم بتعويض السوائل والأملاح المفقودة عن طريق الفم باستخدام محلول معالجة الجفاف في الحالات الخفيفة والمتوسطة.
ويجب
تجنب استخدام المضادات الحيوية نظرًا لأنها تعالج البكتيريا ولا تعمل ضد الفيروسات.
تجنب
المضادات الحيوية
وأفادت بأن التطعيم هو الطريقة المثلى والفعالة بنسبة كبيرة جدًا في منع الإصابة بالفيروس وتقليل شدته وخطورته في حال الإصابة.