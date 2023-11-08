للأمهات.. تحذير مهم من سعود الطبية: هذه خطورة فيروس "روتا"

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حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من فيروس روتا، الذي يعد فيروسًا معديًا، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع والأطفال الصغار. اضافة اعلان

وينتقل عن طريق البراز من خلال الطعام الملوث أو مخالطة شخص مريض أو عن طريق لمس الأسطح التي تحمل الفيروس أو بقاياه.





شدة الأعراض حسب العمر





ارتفاع درجة الحرارة





لقاح فيروس روتا





تجنب المضادات الحيوية





اللقاحات المتوفرة



وأوضحت المدينة أن شدة الأعراض تختلف بأعراض الالتهاب حسب عمر ومناعة المصاب.وعادة ما تبدأ الأعراض عند الأطفال الصغار بالظهور خلال يومين من الإصابة بالفيروس باستفراغ يتبعه بعد يوم أو يومين إسهال مائي.وقد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة عند بعض المصابين، وتستمر هذه الأعراض عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام.وقد تطول الأعراض وتشتد عند مرضى نقص المناعة، وقد يؤدي فقدان السوائل في الحالات الشديدة إلى الجفاف واضطراب الأملاح وحموضة الدم وهبوط الضغط والفشل الكلوي.وأكدت أهمية طرق الوقاية، حيث تشمل اللقاح ضد فيروس روتا، والرضاعة الطبيعية، والحرص على نظافة الماء والطعام، والعناية بالطفل والاهتمام بتنظيفه، وغسل الأيدي بالماء والصابون.وأشارت إلى أن العلاج يتم بتعويض السوائل والأملاح المفقودة عن طريق الفم باستخدام محلول معالجة الجفاف في الحالات الخفيفة والمتوسطة.ويجب تجنب استخدام المضادات الحيوية نظرًا لأنها تعالج البكتيريا ولا تعمل ضد الفيروسات.وأفادت بأن التطعيم هو الطريقة المثلى والفعالة بنسبة كبيرة جدًا في منع الإصابة بالفيروس وتقليل شدته وخطورته في حال الإصابة.هناك لقاحان متوفران لفيروس روتا يتم تطعيم الأطفال الرضع بأحدهما بدءًا من عمر شهرين بقطرات في الفم، وينبغي أن تستكمل جميع جرعات اللقاح قبل بلوغ الطفل عمر 8 أشهر.