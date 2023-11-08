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دراسة: 8 توصيات من جمعية القلب تبطئ الشيخوخة الداخلية

تأجيل الشيخوخة
تأجيل الشيخوخة
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توصلت دراسة حديثة، إلى أن الالتزام بالتوصيات الـ 8 لجمعية القلب الأمريكية لا يعود بالفائدة فقط على القلب، وإنما يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية.اضافة اعلان
ويتوقع مناقشة هذه الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، المنعقد في فيلادلفيا حاليًا.


التوصيات تبطئ الشيخوخة الداخلية

وجدت الباحثة نور مكارم، من جامعة كولومبيا وزملاؤها، أن الالتزام بهذه القائمة المرجعية من التوصيات يبطئ عملية الشيخوخة الداخلية.
وهي مقياس لا يعتمد على حساب العمر الزمني بالسنوات، وذلك وفق ما جاء في «نيو ساينتست».


العمر البيولوجي أقل بـ 6 سنوات

وأكد الباحثون، أن الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بأفضل التزام بالقائمة المرجعية كان عمرهم البيولوجي أقل بـ 6 سنوات في المتوسط من عمرهم الزمني.
وكشفوا، أن الذين لديهم أسوأ التزام، كان متوسط عمرهم البيولوجي أكبر بـ 4 سنوات من عمرهم الزمني.


التزام أكثر من 6500 مشارك

وقيّم الباحثون مدى التزام أكثر من 6500 مشارك في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بالقائمة المرجعية.
وقالت مكارم: إن الالتزام بالقائمة المرجعية يبطئ عملية شيخوخة الجسم، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة، منها إطالة عدد السنوات دون مرض، وتقليل خطر الوفاة المبكرة.


وتتضمن التوصيات الثماني ما يلي:

1ـ النشاط البدني 150 دقيقة أسبوعيًا.
2ـ نظام غذائي متوازن (خضراوات، ‏مكسرات، ‏بروتينات).
3ـ عدم التدخين.
4ـ النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.
5ـ الحفاظ على وزن صحي.
6ـ مراقبة نسبة الكوليسترول.
7ـ مراقبة سكر الدم.
8ـ مراقبة ضغط الدم.

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