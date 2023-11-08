دراسة: 8 توصيات من جمعية القلب تبطئ الشيخوخة الداخلية

أ أ
توصلت
دراسة حديثة، إلى أن الالتزام بالتوصيات الـ 8 لجمعية القلب الأمريكية لا يعود
بالفائدة فقط على القلب، وإنما يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية.
ويتوقع مناقشة هذه الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، المنعقد في فيلادلفيا حاليًا.
وجدت
الباحثة نور مكارم، من جامعة كولومبيا وزملاؤها، أن الالتزام بهذه القائمة
المرجعية من التوصيات يبطئ عملية الشيخوخة الداخلية.
التوصيات
تبطئ الشيخوخة الداخلية
وهي مقياس لا يعتمد على حساب العمر الزمني بالسنوات، وذلك وفق ما جاء في «نيو ساينتست».
وأكد
الباحثون، أن الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بأفضل التزام بالقائمة المرجعية كان
عمرهم البيولوجي أقل بـ 6 سنوات في المتوسط من عمرهم الزمني.
العمر
البيولوجي أقل بـ 6 سنوات
وكشفوا، أن الذين لديهم أسوأ التزام، كان متوسط عمرهم البيولوجي أكبر بـ 4 سنوات من عمرهم الزمني.
وقيّم
الباحثون مدى التزام أكثر من 6500 مشارك في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة
والتغذية بالقائمة المرجعية.
التزام
أكثر من 6500 مشارك
وقالت مكارم: إن الالتزام بالقائمة المرجعية يبطئ عملية شيخوخة الجسم، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة، منها إطالة عدد السنوات دون مرض، وتقليل خطر الوفاة المبكرة.
1ـ
النشاط البدني 150 دقيقة أسبوعيًا.
وتتضمن
التوصيات الثماني ما يلي:
2ـ نظام غذائي متوازن (خضراوات، مكسرات، بروتينات).
3ـ عدم التدخين.
4ـ النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.
5ـ الحفاظ على وزن صحي.
6ـ مراقبة نسبة الكوليسترول.
7ـ مراقبة سكر الدم.
8ـ مراقبة ضغط الدم.