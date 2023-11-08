دراسة: 8 توصيات من جمعية القلب تبطئ الشيخوخة الداخلية

أ أ

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الالتزام بالتوصيات الـ 8 لجمعية القلب الأمريكية لا يعود بالفائدة فقط على القلب، وإنما يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية. اضافة اعلان

ويتوقع مناقشة هذه الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، المنعقد في فيلادلفيا حاليًا.





التوصيات تبطئ الشيخوخة الداخلية





العمر البيولوجي أقل بـ 6 سنوات





التزام أكثر من 6500 مشارك





وتتضمن التوصيات الثماني ما يلي:



وجدت الباحثة نور مكارم، من جامعة كولومبيا وزملاؤها، أن الالتزام بهذه القائمة المرجعية من التوصيات يبطئ عملية الشيخوخة الداخلية.وهي مقياس لا يعتمد على حساب العمر الزمني بالسنوات، وذلك وفق ما جاء في «نيو ساينتست».وأكد الباحثون، أن الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بأفضل التزام بالقائمة المرجعية كان عمرهم البيولوجي أقل بـ 6 سنوات في المتوسط من عمرهم الزمني.وكشفوا، أن الذين لديهم أسوأ التزام، كان متوسط عمرهم البيولوجي أكبر بـ 4 سنوات من عمرهم الزمني.وقيّم الباحثون مدى التزام أكثر من 6500 مشارك في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بالقائمة المرجعية.وقالت مكارم: إن الالتزام بالقائمة المرجعية يبطئ عملية شيخوخة الجسم، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة، منها إطالة عدد السنوات دون مرض، وتقليل خطر الوفاة المبكرة.1ـ النشاط البدني 150 دقيقة أسبوعيًا.2ـ نظام غذائي متوازن (خضراوات، ‏مكسرات، ‏بروتينات).3ـ عدم التدخين.4ـ النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.5ـ الحفاظ على وزن صحي.6ـ مراقبة نسبة الكوليسترول.7ـ مراقبة سكر الدم.8ـ مراقبة ضغط الدم.