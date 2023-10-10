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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الأزمات العصبية في بداية العمر تنتقل إلى ثلاثة أجيال متتالية

الازمات العصبية
الأزمات النفسية في بداية العمر
أ أ
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توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن المحن والأزمات العصبية التي تحدث في بداية العمر تؤثر في مراحل لاحقة من الحياة، بل ويمكن أن تنتقل عبر ثلاثة أجيال متتالية.اضافة اعلان
ووفقا للتجارب التي أجراها الفريق البحثي خلال الدراسة بجامعة "تورنتو" ومعهد "الصحة العقلية بكيوبيك" في كندا على مجموعة من الفئران المخبرية.


الأمهات البديلة

وقاموا بفصل مجموعة من صغار فئران التجارب عن أمهاتها ووضعها مع أمهات بديلة، ثم فصلها عن تلك الأمهات البديلة عدة مرات متكررة بفاصل أربعة أيام في كل مرة.
وأظهرت النتائج أن التعرض لأزمات في بداية الحياة يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية لدى كل من البشر والفئران.


تغيرات في الشفرات البروتينية

بالإضافة إلى حدوث تغيرات في الشفرات البروتينية داخل جينات معينة تحمل أسماء (ASIC1) و(ASIC2) و(ASIC3)،
وترتبط هذه الجينات بالمادة الرمادية والنخاع المستطيل داخل المخ وهي المناطق ذات الصلة بمعالجة الشعور بالألم.
ووجدوا أن هذه التغيرات تستمر لدى الفئران حتى بعد أن تكبر وتنضج، وتبين أيضا استمرار هذه التغيرات لدى الأجيال التالية التي أنجبتها هذه الفئران على مدار ثلاثة أجيال متتالية.


علاج الأعراض المرضية

وخلصت نتائج الأبحاث العلمية أثناء هذه الدراسة إلى علاج هذه الأعراض المرضية لدى الفئران باستخدام دواء يحمل اسم (أميلوردي) الذي يخفض مستوى الشفرات البروتينية داخل الجينات.
واتضح من التجربة أن هذا الدواء يقلل مستوى الشفرات البروتينية، وكذلك يحد من الأعراض التي كانت تظهر على الفئران.

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