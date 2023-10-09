إذا تم تشخيصك كمريض بالسكري.. كيف تتعامل مع هذا الخبر؟

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مرض السكري كوباء للقرن الـ 21، خاصة في ظل
وجود 384 مليون مصاب بالمرض عالميًا.
وأكد المنظمة على أن التشخيص المبكر لمرض السكري يمكن أن يساعد على الإدارة السليمة للمرض والوقاية من المضاعفات المتوقعة.
هو اضطراب في التمثيل الغذائي الذي يتميز بظهور مستويات عالية من السكر في
الدم، ويحدث بسبب خلل في إفراز الأنسولين أو من الحالتين معًا.
طبيعة مرض السكري
وأشارت المنظمة العالمية إلى أن الأسباب الرئيسة لانتشار المرض هي السمنة الناتجة عن زيادة استهلاك الغذاء وقلة النشاط البدني.
تشخيص مرض السكري من النوع 2 بسيط ويتم من خلال فحص بسيط لوضعين مختلفين
(مستوى السكر الأعلى من 126 ملغ بعد الصيام لأكثر من 8 ساعات، أو 200 ملغ في الفحص
العرضي).
تشخيص السكري النوع البسيط
كل شخص يعرف الأعراض الفسيولوجية التي قد تشير إلى مرض السكري، يمكنه تمييز العلامات المبكرة مثل التعب، كثرة التبول خاصة في الليل، جفاف الفم والعطش أو الجوع وفقدان الوزن.
ويوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ولا يعرفون ذلك، ووفقًا للتقديرات فان نحو 12.9% من البالغين في الولايات المتحدة الذين مصابين بداء السكري، ولكن يتم تشخيص 60% منهم فقط.
المفتاح لعلاج السكري من النوع 2 هو تغيير نمط الحياة، سواء من خلال
التغييرات الغذائية، ممارسة النشاط البدني، العلاج الدوائي وغير ذلك.
7 طرق للتعايش
مع السكري
كل العيادات تقدم علاجات مختلفة لمرض السكري، التي تشمل
الأدوية، ومن المهم أن تسألوا الطبيب حول العلاجات التي تحتاجون إليها لتتمكنوا من
التعايش مع مرض السكري.
1. تعرفوا على طرق العلاج المتوفرة.
تغيير أنماط الحياة ينطوي في البداية على تقديم المشورة الغذائية، ومعظم
مرضى السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن وخلل في التغذية، ودور اختصاصي
التغذية في علاج هذا المرض هو كبير ومهم.
2 . اجراء تغيير في النظام الغذائي
3. التعرف على
الجهات التي تهتم بكم
تعرفوا على الجمعيات التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لتبديد المخاوف والحصول على الإجابة عن الأسئلة وتمكينكم من التعايش مع مرض السكري بسلام.