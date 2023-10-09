الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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إذا تم تشخيصك كمريض بالسكري.. كيف تتعامل مع هذا الخبر؟

السكري
مريض السكري النوع البسيط
أ أ
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مرض السكري كوباء للقرن الـ 21، خاصة في ظل وجود 384 مليون مصاب بالمرض عالميًا.
وأكد المنظمة على أن التشخيص المبكر لمرض السكري يمكن أن يساعد على الإدارة السليمة للمرض والوقاية من المضاعفات المتوقعة.اضافة اعلان


طبيعة مرض السكري

هو اضطراب في التمثيل الغذائي الذي يتميز بظهور مستويات عالية من السكر في الدم، ويحدث بسبب خلل في إفراز الأنسولين أو من الحالتين معًا.
وأشارت المنظمة العالمية إلى أن الأسباب الرئيسة لانتشار المرض هي السمنة الناتجة عن زيادة استهلاك الغذاء وقلة النشاط البدني.


تشخيص السكري النوع البسيط

تشخيص مرض السكري من النوع 2 بسيط ويتم من خلال فحص بسيط لوضعين مختلفين (مستوى السكر الأعلى من 126 ملغ بعد الصيام لأكثر من 8 ساعات، أو 200 ملغ في الفحص العرضي).
كل شخص يعرف الأعراض الفسيولوجية التي قد تشير إلى مرض السكري، يمكنه تمييز العلامات المبكرة مثل التعب، كثرة التبول خاصة في الليل، جفاف الفم والعطش أو الجوع وفقدان الوزن.
ويوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ولا يعرفون ذلك، ووفقًا للتقديرات فان نحو 12.9% من البالغين في الولايات المتحدة الذين مصابين بداء السكري، ولكن يتم تشخيص 60% منهم فقط.


7 طرق للتعايش مع السكري

المفتاح لعلاج السكري من النوع 2 هو تغيير نمط الحياة، سواء من خلال التغييرات الغذائية، ممارسة النشاط البدني، العلاج الدوائي وغير ذلك.


 1. تعرفوا على طرق العلاج المتوفرة.

 كل العيادات تقدم علاجات مختلفة لمرض السكري، التي تشمل الأدوية، ومن المهم أن تسألوا الطبيب حول العلاجات التي تحتاجون إليها لتتمكنوا من التعايش مع مرض السكري.


2 . اجراء تغيير في النظام الغذائي

تغيير أنماط الحياة ينطوي في البداية على تقديم المشورة الغذائية، ومعظم مرضى السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن وخلل في التغذية، ودور اختصاصي التغذية في علاج هذا المرض هو كبير ومهم.


 3. التعرف على الجهات التي تهتم بكم


 تعرفوا على الجمعيات التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لتبديد المخاوف والحصول على الإجابة عن الأسئلة وتمكينكم من التعايش مع مرض السكري بسلام.


4. ممارسة النشاط البدني

يستند علاج مرضى السكري على تحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم، كلما كان التوازن أفضل فان المريض يشعر بتحسن في حالته الصحية، ومن المهم ممارسة النشاط البدني الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية وخفض الوزن.


5. احرصوا على فحوصات المتابعة

يوصى بإجراء فحوصات الدم وضغط الدم كل بضعة أشهر لمعرفة ما إذا كانت هناك عوامل خطر أخرى، مثل ارتفاع نسبة الدهون في الدم.


 6. الحفاظ على الوزن

 حاولوا البقاء ضمن نطاق مؤشر كتلة الجسم، التي تتكون من الوزن والطول (الوزن بالكيلوغرامات مقسوم على الطول بالأمتار تربيع)، إذا كانت قيمته أعلى من 25، فيجب الانتباه وعلاج الوزن .


 7. استعينوا بالبيئة

 جندوا كل من حولكم ليكون التحول في حياتكم أكثر نجاحا، تغيير نمط الحياة ليس بالأمر السهل، لذلك كلما جندتم أفراد عائلتكم، فان فرص نجاحكم تكون أعلى.

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