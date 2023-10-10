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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة توضح تأثير ممارسة الرياضة على صحة الدماغ

وظائف الدماغ
ممارسة الرياضة
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كشفت دراسة حديثة عن تأثير وأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني على صحة الدماغ.
وتطرقت الدراسة إلى التوصية الخاصة بممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية، بعدما أظهرت أهميتها للوقاية من الخرف والزهايمر.اضافة اعلان

أهمية النشاط البدني


وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة كوبنهاغن، أن النشاط البدني هام لانقباض وتوسّع الأوعية الدموية، وهذه المرونة ضرورية لتدفق السائل النخاعي في الدماغ.
وقالت ستيفاني هولشتاين-رونسبو الباحثة الرئيسية أنه: "مع انخفاض وظيفة ديناميكيات الأوعية الدموية على وجه التحديد تقل قدرة هذا النظام على طرد الفضلات التي تتراكم نتيجة نشاط الدماغ، وإذا لم يعمل النظام على نحو أمثل يزداد خطر الزهايمر والخرف".

الوقاية من أمراض خطيرة


وتابعت الدراسة أن النتائج كشفت أن الشيء الهام الذي قمنا به في هذه الدراسة هو أننا قمنا بتنشيط الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الخلايا العصبية، وبالتالي أظهرنا أن الأوعية الدموية هي التي يمكنها دفع السائل إلى الأمام، بشكل مستقل عن نشاط الخلايا العصبية".

وختمت هولشتاين-رونسبو بقولها: "يسمح نظام الأوعية الدموية الصحي بالقدرة على دفع السائل النخاعي إلى الأمام، وبهذه الطريقة قد نكون قادرين على الوقاية من أمراض مثل الخرف والزهايمر".

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