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دراسة حديثة تكشف العلاقة بين تناول الإمفيتامين والإصابة بالزهايمر

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الزهايمر
أ أ
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ربطت دراسة علمية بجامعة الملك عبدالعزيز بين إدمان الإمفيتامين المخدر والإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.

إدمان مادة الإمفتامين 

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وهدفت الدراسة, التي أجريت على عددٍ من مدمني مادة الإمفيتامين, إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ماجرت عليه العادة.

وأوضحت مُعدة الدراسة الدكتور عزيزة بنت راشد الرفيعة، أن الدراسة أجريت من خلال فحص عددٍ من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين، إحدى مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر.

فحص البروتين



وأشارت إلى أنهم تم أيضا فحص بروتين بي إي دي إيف، والذي يُعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، حيث يرتفع مستواه عن الطبيعي، وثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم أي بي ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط.

وأضافت أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء، كما هو الحال في مرضى الزهايمر.



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