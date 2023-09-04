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دراسة تكشف خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الرجال.. وتُحذر

خطورة السجائر الإلكترونية
خطورة السجائر الإلكترونية
أ أ
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كشفت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية ليست بديل صحي للتدخيل التقليدي، فهي تؤثر على خصوبة الرجل بالسلب.

تأثير السجائر الإلكترونية والعادية

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أجرى فريق من جامعة كومهيرييت التركية تجربة على عشرات الفئران لمعرفة تأثير السجائر الإلكترونية والعادية على الخصوبة.
ولمدة ساعتين يومًا، عرض الفريق مجموعتين من الفئران من دخان السجائر أو بخار السجائر الإلكترونية بينما، تم ترك مجموعة فئران ثالثة دون تدخين.
وجد الفريق، أن الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية انخفضت حيواناتها المنوية بـ4.4 مليون حيوان مقارنة بالعدد الطبيعي.
وحسب "الشروق"، فقد انخفضت الحيوانات المنوية للفئران المعرضة لدخان السجائر العادية بـ9 ملايين حيوان منوي عن العدد الطبيعي.
وأثبتت نتائج التجربة أن تأثير السجائر الإلكترونية تجاوز خفض عدد الحيوانات المنوية، إذ انخفضت أحجام الخصية لدى الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية، بينما انخفضت أحجام الخصية أكثر لدى الفئران المعرضة للتدخين العادي.

للنيكوتين تأثير على إضعاف الخصوبة

ونبه العلماء لاحتمالية أن يكون للنيكوتين تأثير على إضعاف الخصوبة، حيث تم اكتشاف مادة الكوتينين في بول الفئران المعرضة للسجائر الإلكترونية.

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