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عادة خطيرة تؤدي لإصابة الشباب بـ "الزهايمر"

الزهايمر
روتين النوم مهم للحفاظ على الذاكرة
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حذرت اختصاصية صحة نفسية من عادة تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر، وذلك في أعقاب تشخيص أصغر مصاب بالمرض بعمر الـ 19 عامًا في الصين.اضافة اعلان
والشاب المريض بدأ يعاني من مشاكل بالتذكر بعمر الـ 17 عامًا، وعلى مدار عامين فقط، تفاقمت الخسارة المعرفية لديه وتم تشخيصه كمصاب بمرض الزهايمر داخل عيادة الذاكرة في الصين.

السهر لساعات طويلة

وعلى الرغم من كونه مرضًا جينيًا وراثيًا، إلا أن الدكتورة أسماء صابر حذرت من بعض العوامل المتعلقة بنمط المعيشة المعاصرة، من خلال السهر لساعات طويلة أمام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم حصولهم على الوقت الكافي للراحة وهو ما يمثل إرهاقًا كبيرًا للذاكرة.

العمل لساعات طويلة 


وأضافت لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الدماغ له قدرة معينة على التذكر، وإرهاقه بالعمل لساعات طويلة بأمور متعددة من شأنه أن يؤثر على كفاءته وقدرته على استيعاب الأمور كافة.

وهو السبب وراء أن طرق التعلم الصحيحة للأطفال تعتمد بالأساس على التعلم بالتدريج، لمراعاة قدرتهم على الاستيعاب دون إرهاق الذاكرة.

السهر يزيد من الضغوط 


وحذرت اختصاصية الصحة النفسية من خطورة الاعتقاد السائد بين الشباب بأن السهر وقضاء أوقات طويلة أمام مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه تخفيف ضغوط العمل والتوتر، وأن الهروب إليه يجنب الإنسان التفكير في مشكلاته.
 إذ أنه على العكس من ذلك يزيد السهر من الضغوط الممارسة على الشخص وعلى الذاكرة، وفق تحذيرها.

النوم مبكرًا والاستيقاظ بالفجر 


ونصحت اختصاصية الصحة النفسية بضرورة العودة إلى نمط المعيشة الخاص بالآباء والأجداد الذي كان يتضمَّن:
-النوم مبكرًا والاستيقاظ بالفجر. 
-روتين يومي يتضمن مواعيد النوم والطعام.
-الترتيب والنظام.
-أن يكون لأشيائهم أماكن محددة يسهل الوصول إليها كونها بمكان معروف ومعلوم لا يتغير، حتى لا يضطروا للبحث عنها كل مرة، وبالتالي نسيان أماكنها، والاعتياد على الشعور بالنسيان نتيجة الفوضى.

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