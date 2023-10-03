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للنساء فقط.. لماذا تشعرين بالجوع في هذا التوقيت الشهري؟

اكيورا
شعور النساء بالجوع في هذا التوقيت
أ أ
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تعد الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، أمر شائع لدى العديد من السيدات.اضافة اعلان
وجد بحث جديد أن حساسية الأنسولين تختلف طوال الدورة الشهرية، حيث تكون الأعلى في الأيام التي تسبق الإباضة (عملية التبويض) والأدنى في الفترة التي تسبق فترة الحيض.


الجوع قبل الدورة الشهرية

ويقترح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تفسر سبب معاناة الكثير من النساء من الجوع قبل الدورة الشهرية مباشرة، ولماذا يتباطأ التمثيل الغذائي لديهن؟
وقالت سالي كينج، مؤسسة Menstrual Matters، وزميلة في فسيولوجيا: هذه نتيجة مثيرة للاهتمام – فقد أبلغ مرضى السكري عن تغيرات دورية في إدارة نسبة السكر في الدم لسنوات عديدة.
وحذرت الدكتورة كارا ماكيليجوت، طبيبة التوليد وأمراض النساء، وممارس انقطاع الطمث المعتمد: "هذه دراسة رصدية استكشافية توفر بعض المعلومات التجريبية المقنعة.


منهجية الدراسة محدودة

وأضافت: “كانت منهجية هذه الدراسة محدودة للغاية، بحيث لا يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن حساسية الأنسولين تنخفض خلال المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية”.
ويتم التحكم في الدورة الشهرية عن طريق الهرمونات، والتي تزيد وتنقص طوال الدورة، وتشير هذه الدراسة إلى أن هذه الهرمونات الإنجابية قد تؤثر أيضًا على حساسية الأنسولين.


حساسية الأنسولين في أدمغة النساء

وخلال الدراسة قام الباحثون بقياس حساسية الأنسولين في أدمغة النساء اللاتي لديهن دورة شهرية طبيعية وصحية خلال مراحل مختلفة من الدورة الشهرية.
وقاموا بإعطاء الأنسولين عن طريق رذاذ الأنف، وقاموا بقياس استجابة منطقة ما تحت المهاد خلال كل من الجريبي (الأيام التي تسبق الإباضة) والأصفري (الفترة التي تسبق الدورة الشهرية).


التغيرات في مستوى الجلوكوز

وقد أظهرت الدراسات السابقة نتائج غير متناسقة حول التغيرات في مستويات الجلوكوز في الدم، لكن، دراسة حديثة أظهرت أن مستويات الجلوكوز في الدم تصل إلى ذروتها في الطور الأصفري.
وتكون في أدنى مستوياتها قبل الإباضة مباشرة. وحدثت الرغبة الشديدة في تناول الطعام عندما كانت مستويات الجلوكوز في الدم في أعلى مستوياتها.


تحسين حساسية الأنسولين

ووجد الباحثون أنه لدى النساء النحيفات، أدى عمل الأنسولين في الدماغ إلى تحسين حساسية الأنسولين المحيطية خلال المرحلة الجريبية ولكن ليس في المرحلة الأصفرية.

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