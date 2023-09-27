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دراسة: ارتفاع متوسط عمر الإنسان لأكثر من 130 عامًا

بكري معتوق
الدكتور بكري معتوق عساس
أ أ
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تناول الدكتور بكري معتوق عساس، العوامل التي تسهم في زيادة متوسط عمر الإنسان، وخاصة التطور العلمي والتقني، الذي حقق انتصارات كبيرة ومتسارعة في مكافحة الأمراض الشهيرة والخطيرة.اضافة اعلان
وأكد في مقال له في صحيفة "المدينة" اليوم، على أن المستقبل يبدو أنه يحمل الكثير من الأخبار السعيدة للراغبين في حياة أطول وبصحة جيدة.
وأشار الى دراسة نشرت نتائجها مجلة "رويال سوسايتي أوين ساينس" البريطانية، أشارت إلى أنه يمكن للإنسان أن يعيش حتى سن 130 عامًا أو أكثر، وأنه ليس هناك سن محدد لا يمكن للإنسان تخطيه.


5 بلدان سجلت أعلى معدلات الأعمار

وقال إن هناك خمسة بلدان فقط سجلت أعلى معدلات في متوسط طول عمر الإنسان لديها، وانخفاض معدلات الوفاة إلى أقل حد ممكن.
منوهًا إلى أنها تتحد في وجود رعاية صحية عالية الجودة، والعوامل البيئية، مثل مكان الولادة، وجودة ونمط الحياة، ونشاط سكانها وممارستهم الرياضة، إضافةً لتناول الطعام بطريقة صحية.


اليابانيون الأطول عمرًا في العالم

وتتصدر قائمة هذه الدول الخمسة في طول العمر "اليابان"، حيث يقدر متوسط عمر الإنسان الياباني فيها في حدود (84.5) سنة، بينما تأتي في المرتبة الثانية دولة "سويسرا"، بمتوسط عمر يساوي (84) سنة.
وتأتي جمهورية "كوريا الجنوبية" في المرتبة الثالثة، حيث بلغ متوسط عمر الإنسان الكوري (83.5) سنة، وأخيرًا تأتي "سنغافورا" ومملكة "إسبانيا" بمتوسط عمر للإنسان لكلٍّ منها في حدود (83.3) سنة.


النقاط المشتركة بين المعمرين

وقال إن البلدان الخمسة توحدها العديد من النقاط المشتركة فيما بينها، مثل ارتفاع مستوى المعيشة للسكان، والتمتع برعاية صحية عالية الجودة، وكذلك العوامل المتعلقة بأسلوب الحياة.
ويعنى النظام الياباني الذي يطلق عليه "هارا هاتشي بو"، أن تكون معدة الإنسان ممتلئة بالطعام بنسبة (80%) فقط، بمعنى أن اليابانيين يتوقفون عن تناول الطعام قبل الوصول إلى حالة الشبع.


الشغف الشديد بالسباحة الساخنة

علاوةً على ذلك، يتميز اليابانيون بشغفهم الشديد للسباحة في الحمامات الساخنة، فتراهم في الإجازات يفضلون الذهاب إلى المصحات ومنتجعات العلاج بالمياه المعدنية الساخنة.
ويشير الكاتب الى الكثير من القصص عن أشخاص من هذه الدولة لم يشكل التقدم في العمر عائقاً لهم، أمام تغير حياتهم من جديد، وتحقيق الكثير من الأحلام.


نهاية المسيرة العلمية والعملية

ويقول: في حين نرى في العديد من البلدان حول العالم، أن الأشخاص عند وصولهم لسن التقاعد تتغير حياتهم تمامًا، ويضعون حدًا لمسيرتهم العلمية والمهنية.

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