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استشاري : 4 حالات لا تستدعي تناول الفيتامينات

فيتامينات مهمة للمرأة بعد الأربعين
الفيتامينات
أ أ
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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم تناول الفيتامينات في أربع حالات.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: لا تحتاج إلى تناول الفيتامينات في هذه الحالات:

4 حالات لا تتناول الفيتامينات معها:

- إذا كان أكلك منوعاً
- لايوجد لديك عمليات سابقة
- لا يوجد لديك أمراض تؤثر على امتصاص الطعام
- لا تتناول أدوية تؤثر  على مستوى فيتامين معين
وكان المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي، قد أوضح أنه من المهم إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في حال الاستمرار على تناولها شهر أو شهرين.


إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في هذه الحالة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هانك راحة من الفيتامينات، حتى يقي الإنسان نفسه من التسمم.

خطر الاستمرار في تناول المكملات الغذائية

وأضاف أن المكملات الغذائية عندما يأخذها الإنسان فترة من الزمن شهر أو شهرين لابد وأن يتوقف فورًا حتى يتخلص من الزائد منها ثم يرجع إليها بعد 4 أشهر.

وبين أن ذلك مهم جدَا، حتى لا يتراكم بالجسم فيتامين "أ"، والموجود في الجزر، وأن الشخص إذا تناول 2 كوب من عصير الجزر لمدة شهرين فإنه يتعرض للتسمم.


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