استشاري : 4 حالات لا تستدعي تناول الفيتامينات

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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم تناول الفيتامينات في أربع حالات.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: لا تحتاج إلى تناول الفيتامينات في هذه الحالات:



4 حالات لا تتناول الفيتامينات معها:



المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي، قد أوضح أنه من المهم إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في حال الاستمرار على تناولها شهر أو شهرين.

- إذا كان أكلك منوعاً- لايوجد لديك عمليات سابقة- لا يوجد لديك أمراض تؤثر على امتصاص الطعام- لا تتناول أدوية تؤثر على مستوى فيتامين معينوكان





إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في هذه الحالة



خطر الاستمرار في تناول المكملات الغذائية



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هانك راحة من الفيتامينات، حتى يقي الإنسان نفسه من التسمم.وأضاف أن المكملات الغذائية عندما يأخذها الإنسان فترة من الزمن شهر أو شهرين لابد وأن يتوقف فورًا حتى يتخلص من الزائد منها ثم يرجع إليها بعد 4 أشهر.وبين أن ذلك مهم جدَا، حتى لا يتراكم بالجسم فيتامين "أ"، والموجود في الجزر، وأن الشخص إذا تناول 2 كوب من عصير الجزر لمدة شهرين فإنه يتعرض للتسمم.