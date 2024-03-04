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خطأ يضر بمرضى الضغط على الإفطار في رمضان.. ماذا عن صلاة التراويح؟

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، بتأجيل أدوية الضغط في رمضان لما بعد صلاة التراويح.

تأجيل أدوية الضغط في رمضان:اضافة اعلان

وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" في رمضان ننصح دوماً بتأجيل أدوية الضغط لما بعد صلاة التراويح لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة".
وتابع :" وقد رأيت بعض المرضى يأخذون أدوية الضغط مباشرة في الفطور(على جفاف)وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح..خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل !".

أعراض ارتفاع الضغط

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، العديد من الأعراض التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم والتي تتطلب استشارة الطبيب فورا.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "غالباً ارتفاع الضغط ليس له اعراض (صامت)..ولكنه إذا سبب أعراض":
١. ضيق التنفس
٢. ألم الصدر
٣. الخفقان
٤. الصداع والدوخة 
٥. عدم القدرة على النوم

ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكري

وكان د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، قد أوضح المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن المعدل المطلوب لضغط الدم (القاتل الصامت) لمن لديهم داء سكري لمنع الجلطات يتحدد كالتالي:
- ارتفاع ضغط الدم شائع (ذ٠-٦٠٪ ) لدى السكريين وخاصة النوع الثاني من السكري والبعض قد يهمل البعض علاجه لعدم وجود أعراض. 
- عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر وهذا ضغط الدم الانقباضي Systolic وعند انبساط عضلة القلب، يعود الشريان الأبهر إلى وضعه الطبيعي وهذا الضغط الانبساطي Diastolic وتكتب على هيئة كسر مثلاً 120/80حيث قيمة الضغط الانقباضي هي العليا 120وقيمة الانبساطي هي السفلى 80
- التحكم الجيد بضغط الدم مهم جداً للمصابين وغير المصابين بداء السكري 
وتابع الجهني: "عادة يفضل خفض الضغط إلى أقل من 130/80 وخاصة لمن لديهم أمراض كلى أو قلب  وقد يكون أعلى من ذلك  حسب ما يقرره الطبيب المعالج"

لماذا نهتم بعلاج ضغط الدم؟

• منع الجلطات الدماغية بنسبة ٤٠٪
• منع الجلطات القلبية بنسبة ٢٥٪
• منع فشل عضلة القلب بنسبة ٥٠٪
• منع الفشل الكلوي بأذن الله

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