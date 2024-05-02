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صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من مضاعفات أمراض الدم الوراثية

فقر الدم
أمراض الدم الوراثية
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أوصت "صحة الرياض" فيما يتعلق بأمراض الدم الوراثية بضرورة الاستفسار عن نوع المسكنات التي تصرف للمرض، وما إذا كانت تسبب الاعتماد أو الإدمان وما هي البدائل المتوفرة.اضافة اعلان

5 نصائح للوقاية من أمراض الدم الوراثية

ووجهت صحة الرياض مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من أمراض الدم الوراثية كما يلي:
- الاستفسار عن نوع المسكنات التي تصرف للمرض، وما إذا كانت تسبب الاعتماد أو الإدمان وما هي البدائل المتوفرة
- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على الدم ومشتقاته.
- ينبغي اتخاذ سبل الوقاية من المضاعفات والرعاية الطبية المتاحة أثناء نوبات الألم.
- يجب طلب المشورة الوراثية قبل الزواج ومعرفة طرق انتقال المرض.
- أهمية زيارة الاستشاري لك خلال 24 ساعة من التنويم أثناء أيام العمل.


كذلك يوجه الأطباء نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، حيث يُنصح خصوصًا بالابتعاد عن المصادر التي تؤدي إلى ارتفاعه، سواءً كانت أطعمة أو مشروبات، وتعديل نمط الحياة.
وقالت الدكتورة ناتاليا دينيسوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن اتباع نظام غذائي صحيح يساعد في بعض الحالات على تقليل جرعة أدوية ضغط الدم.
وأضافت لصحيفة "إرجومينتي إي فاكتي": "الخضراوات هي أحد المصادر الرئيسة للبوتاسيوم. والبوتاسيوم يعزز إخراج السوائل من الجسم، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى ضغط الدم ويقلل من التورم. لذلك، إذا كان النظام الغذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات المختلفة، مع التقليل من استهلاك الملح، فيمكن نظريا تقليل جرعة الأدوية الخافضة للضغط".

الشبت والبقدونس والخس

ونصحت الطبيبة بتناول الشبت والبقدونس والخس وغيرها من الخضراوات الورقية (10-15 جرام) في كل وجبة طعام، بشرط عدم وجود مشكلات في البنكرياس ولا تسبب الخضراوات حرقة المعدة وغير ذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن الخضراوات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن؛ لأن الألياف الغذائية الموجودة فيها تساعد على التخلص من الدهون الزائدة والكوليسترول.
وتعتبر الخضراوات الطازجة مصدرًا مهما لمضادات الأكسدة: فيتامين С والكاروتينات والكلوروفيل وغيرها. وتحتوي الخضراوات ذات اللون البني المحمر والأرجواني على الأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة، ما يزيد من قيمتها الغذائية.

فيتامين سي ومضادات الأكسدة

ووفقا لها، يحتاج الإنسان إلى فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى لتحسين الدورة الدموية وتحفيز عملية تكوين الدم وبالتالي لتحسين إمداد أعضاء الجسم وأنسجته بالأكسجين.
وبالإضافة إلى ذلك معظم الخضراوات غنية بالزيوت الطيارة وخاصة الشبت الذي يقلل من تكون الغازات ويحسن عملية الهضم. وعموما تساعد الخضراوات مثل الكزبرة والبقدونس والكرفس وغيرها على تقليل إلى حد ما من الآثار الجانبية المرتبطة بهضم كميات كبيرة من اللحوم وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

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