هل الإندومي وجبة غذائية؟ استشاري يوضح معلومات مهمة للوالدين

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإندومي على صحة الأطفال الصغار.



الإندومي وجبة فقيرة غذائياً



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "الأندومي وجبة فقيرة غذائياً.. وهي دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط في الأطفال/البالغين حيث أنها:١.عالية السعرات الحرارية ٥٠٠ كالوري/١٠٠جم.٢.عالية الملح قد تصل في بعض انواعها الى5.0 جم/١٠٠جم







أمراض الضغط والقلب



الحرص على الأطعمة المفيدة



وأضاف أن "ازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا ان تناولها يرفع الدهون الثلاثية والضغط (من عوامل متلازمة الأيض) في شباب الجامعات حتى فيمن يتناولها أقل من أو يساوي مرة واحدة شهرياً !!".وختم النمر، بقوله : "لذلك ننصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان.. وفقا للمرجع Nutr res practice 2017 june:11(3):232".وينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية حرص الوالدين على تغذية أطفالهم بأطعمة مفيدة صحيا وتجنب الأطعمة الجاهزة.ويؤكد الأطباء على أهمية تناول الأطفال الصغار للفاكهة والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم لبناء العظام.





