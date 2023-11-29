مفاجأة.. الخضيري يكشف عن معلومة صحية خاطئة لدى الكثيرين

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة بأن خلايا الجسم.

وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، هذه المعلومة غلط ١٠٠٪؜. وليست صحيحة ابداً ابداً بل الصحيح ان الجسم كله خلايا متنوعة الشكل والتكوين، والميكروبات والفيروسات دخيلة وغازية للجسم، ماعدا الفلورا الطبيعية والبكتيريا النافعة وهذه لا تمثل ولا ١٪؜ من جسم الانسان. اضافة اعلان



علاقة العمل من المنزل بالصحة



معلومة خاطئة وغير صحيحة



وبين في الوقت نفسه، أن العمل بالمنزل يعتبر نوع من الرياضة وأن أي حركة يتحركها الشخص بمنزله هي رياضة.وأكد على أن يقوم الشخص بخدمة نفسه متحركًا بمنزله ولا ينتظر من أحد أن يخدمه وهو جالس في مكانه، لان تحركه في حد ذاته رياضة ونشاط.كما أكد أن السكتة الدماغية أو الجلطة لا يمكن أن تحدث بسبب الاستحمام بماء بارد ولا حار.وأوضح أن هذه المعلومة خاطئة، وأنه لا تفرق سواء بدأت بالاستحمام جهة الرأس أو القدم، الجلطات لها أسباب أخرى.