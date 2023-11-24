تُقوّي الذاكرة والمناعة.. 8 أطعمة ومشروبات ضرورية للطلاب مع بداية الشتاء

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يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية، والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، خاصة للطلبة والطالبات.
لذا عليكم بهذه الأطعمة الشائعة، التي يمكن أن تساعد على البقاء دافئًا وبصحة جيدة، وتُحسّن الذاكرة وتقوي المناعة، خلال فصل الشتاء وهي كالآتي، حسب ما نشرته "Times of India".
1. الحمضياتإن البرتقال والجريب فروت والليمون مليئة بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم
البرد والأنفلونزا.
يعد اللوز والجوز
وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة طويلة
الأمد وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.
2. المكسرات والبذور
3. القرعإن القرع أو اليقطين
غني بالفيتامينات A وC، وكذلك
الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء وصحة الجسم.
تحتوي الأسماك الدهنية
مثل السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب
ويمكن أن تقلل الالتهاب.
4. سمك السالمون
5. بهاراتعند مزج التوابل
الدافئة مثل الزعفران والقرفة والزنجبيل والكركم في الوجبات الغذائية، فإنها تضيف
نكهة وتفيد الجسم بخصائصها المضادة للالتهابات.
6. اللحوم الخالية من الدهونتوفر الأطعمة مثل
اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والتوفو الأحماض الأمينية الأساسية لصحة
العضلات والرفاهية العامة. يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع والرضا.
إن الخضراوات الداكنة،
مثل الكرنب والسبانخ والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي
تدعم الصحة العامة.
7. الخضراوات الداكنة