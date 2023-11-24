تُقوّي الذاكرة والمناعة.. 8 أطعمة ومشروبات ضرورية للطلاب مع بداية الشتاء

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يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية، والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، خاصة للطلبة والطالبات. اضافة اعلان

لذا عليكم بهذه الأطعمة الشائعة، التي يمكن أن تساعد على البقاء دافئًا وبصحة جيدة، وتُحسّن الذاكرة وتقوي المناعة، خلال فصل الشتاء وهي كالآتي، حسب ما نشرته "Times of India".





1. الحمضيات





2. المكسرات والبذور



3. القرع





4. سمك السالمون



5. بهارات



6. اللحوم الخالية من الدهون





7. الخضراوات الداكنة



إن البرتقال والجريب فروت والليمون مليئة بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والأنفلونزا.يعد اللوز والجوز وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.إن القرع أو اليقطين غني بالفيتامينات A وC، وكذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء وصحة الجسم.تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تقلل الالتهاب.عند مزج التوابل الدافئة مثل الزعفران والقرفة والزنجبيل والكركم في الوجبات الغذائية، فإنها تضيف نكهة وتفيد الجسم بخصائصها المضادة للالتهابات.توفر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والتوفو الأحماض الأمينية الأساسية لصحة العضلات والرفاهية العامة. يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع والرضا.إن الخضراوات الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

8. التوت



في حين أن التوت الطازج يمكن أن يكون أقل توفرًا في الشتاء، إلا أن التوت المجمد ربما يكون خيارًا جيدًا، فالتوت غني بمضادات الأكسدة ويمكن استخدامه في العصائر أو يضاف إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.