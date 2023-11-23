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حتى لا تصبح سيئة لجسمك.. 4 مكونات رئيسة للسلطة الصحية

طبق السلطة
طبق السلطة الصحي
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تعتبر السلطة وجبة صحية للجسم لاحتوائها على الخضراوات التي تعتبر مصادر غنية بمعظم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أنها خيار مفيد لكل من يتطلع إلى إنقاص الوزن أو تناول طعام صحي.اضافة اعلان
وتعتبر مكونات طبق السلطة هي السر الذي يحمل الفائدة الصحية والغذائية لجسمك، وإذا انعدمت هذه المكونات فسيصبح طبق السلطة أشبه بالخبز المحمص أو الجبن.

متى تكون السلطة سيئة لجسمك؟

التوازن هو أساس التغذية السليمة، ويمكننا أن ننزع التوازن من أي طبق، حتى لو كان مجرد طبق سلطة.
لا يمكنك الجلوس في مطعم واختيار سلطة من القائمة وتعتقد أنك تختار خيارًا صحيًا. فقط لأنها سلطة ووجبة صحية، أو تكتفي بطبق لترتاح عليه بعد يوم طويل من العمل.
السلطة المنعشة يجب أن توفر لك كل ما تحتاجه لاستكمال يومك، ويجب عليك دائمًا الاهتمام بمكونات السلطة التي تطلبها أو تحضرها.
يرتكب محبو السلطة الكثير من الأخطاء معتمدين على الهيمنة المطلقة للمكونات الخضراء، وسنركز بشكل خاص على الخس، لأنه يعتبر المكون الأكبر في أي طبق سلطة.

4 مكونات للسلطة

مؤشر يصنف الأطعمة حسب كمية العناصر الغذائية، وأدنى ترتيب في هذه الفئة هي السلطة التي تحتوي على أربعة مكونات أساسية، وهي الخس، والخيار، والفجل، والكرفس.
وسبب تدني تصنيفها ضمن هذه الفئة هو احتواء هذه الخضار على نسبة كبيرة من الماء تتراوح بين 95 إلى 97 بالمئة. يحتوي رأس الخس ذو الأوراق الكاملة على لتر كامل من الماء تقريبًا.
وبالعودة إلى نفس التصنيف، فإذا حاولنا إزالة هذه المكونات من أطباق السلطة المقدمة في المطاعم أو أطباق السلطة التي نحضرها في المنزل، سنجد أن هذه الأطباق ما هي إلا خبز محمص وجبن وصدر دجاج وغيرها من المكونات.
وسنلاحظ أن هذا الطبق يفتقد أكثر من مجرد المكون المضاف الذي يحتوي على 97% ماء، فيخدع الجسم فيعتقد أنه خيار صحي.
إذا أردنا حساب السعرات الحرارية لطبق خالٍ من المكونات الخضراء أو المكونات الأخرى أو الوصفات المعلن عنها عبر الإنترنت أو السلطات المتناثرة في القائمة، فيمكننا أن نجد تشابهًا واضحًا في السعرات الحرارية الموجودة في السلطات والوجبات السريعة الأخرى، فإذا كانت السعرات الحرارية هي نفسها هناك فما هي الفوائد؟

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