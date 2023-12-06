تعرف على أعراض "بيرولا" متحور كورونا الجديد

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كشف خبراء في ألمانيا، عن بعض الأعراض المنتشرة لمتحور كورونا الجديد المعروف باسم "بيرولا".





متحور كورونا الجديد



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أهمية تلقي التطعيمات



وأوضح معهد روبرت كوخ بألمانيا أن متحور كورونا "بيرولا" الجديد، الذي يحمل الاسم العلمي BA.2.86، له أعراض مميزة، تتمثل في احمرار العين أو الشعور بحكة بها، واحمرار والشعور بألم بأصابع اليد أو القدم.ومن ضمن الأعراض أيضا تغيرات في الفم أو اللسان مثل تورم أو تقرحات في الفم واللسان، أو على الجانب الداخلي للفم والشفتين، والإسهال والطفح الجلدي.وأشار المعهد إلى وجود أعراض أخرى تتمثل في السعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وبحة في الصوت، والحمى، وضعف حاسة الشم، والصداع والتعب، واعتماداً على مسار المرض وشدته، يمكن أيضاً أن يعاني المريض من ضيق التنفس.في سياق متصل، أوصى المعهد الألماني بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات الأكثر عُرضة للمضاعفات الخطيرة لكورونا، وهي: الأشخاص فوق عمر 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.