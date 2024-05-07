ابتكار لقاح "استباقي" لفيروس كورونا استعدادًا للوباء التالي

أ أ

ابتكر العلماء لقاحًا جديدًا لحماية من فيروسات كورونا المتعددة، حتى تلك التي لم تظهر بعد.

ويهدف خبراء من جامعات أكسفورد وكامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا، إلى تطوير لقاح "استباقي" قبل أن يصبح الوباء المحتمل التالي المسبب للمرض تهديدًا.

ويعمل اللقاح التجريب، الذي تم اختباره حتى الآن على الفئران فقط، على تدريب الجهاز المناعي على التعرف على أجزاء من العديد من الفيروسات التاجية المختلفة، وهي عائلة من الفيروسات تشمل كوفيد وسارس وميرس.

ويأمل الباحثون الذي نشروا النتائج في دورية "نيتشر نانوتكنولوجي"، أن يبدأوا التجارب السريرية للقاحهم الجديد بحلول أوائل عام 2025.





الحماية من أنواع عدة من الفيروسات التاجية



لقاح يحمي من وباء فيروس كورونا القادم



وتعمل اللقاحات الحالية من خلال تدريب الجهاز المناعي على استهداف نوع واحد محدد من الفيروسات، مثل لقاح الحصبة. لكن اللقاح الجديد يمكن أن يستهدف عدة أنواع.ويمكن لمثل هذا اللقاح أن يسمح للناس بالحماية من أنواع متعددة من الفيروسات التاجية في جرعة واحدة، بما فيها، من الناحية النظرية، تلك غير المعروفة حاليًا للعلم.ويعمل اللقاح باستخدام كرة صغيرة من البروتينات تسمى "القفص النانوي الرباعي".واستخدم الباحثون ما أسموه "الصمغ البروتيني الفائق" لربط المستضدات، وهي مواد تؤدي إلى استجابة مناعية في الجسم، مما يمكنها من محاربة مسببات الأمراض، بحسب صحيفة "ديلي ميل".ويمكّن اللقاح الناتج جهاز المناعة من التعرف على أجزاء من ثمانية فيروسات تاجية.ويشمل ذلك بعض الأنواع التي لا توجد حاليًا إلا في الخفافيش البرية، ولكن من الممكن - من الناحية النظرية - أن تنتقل إلى البشر في المستقبل.ويسمح استخدام المضادات المتعددة لجهاز المناعة باستهداف أجزاء من فيروسات كورونا الشائعة عبر العديد من الفيروسات الفردية، بما فيها بعض الفيروسات التي لم يتم العثور عليها بعد.على سبيل المثال، أظهرت الاختبارات أن اللقاح ساعد الفئران على محاربة سارس – كوفيد-1، العامل الممرض الذي تسبب في تفشي سارس عام 2003.يأتي هذا على الرغم من أن اللقاح لا يتضمن أي عينات من هذا الفيروس على وجه التحديد.وقال روري هيلز، باحث دراسات عليا في علم الصيدلة بقسم علم الصيدلة بجامعة كامبريدج والمؤلف الأول للتقرير: "ينصب تركيزنا على تطوير لقاح يحمينا من وباء فيروس كورونا القادم، ويكون جاهزًا قبل ذلك. لقد بدأ الوباء بالفعل".وأضاف: "لقد أنشأنا لقاحًا يوفر الحماية ضد مجموعة واسعة من الفيروسات التاجية المختلفة - بما في ذلك تلك التي لا نعرف عنها حتى الآن".وقال البروفيسور مارك هوارث، أحد كبار مؤلفي الدراسة، إن النتائج يمكن أن تكون نقطة انطلاق لصنع لقاحات جديدة بشكل أسرع من تلك التي تم تطويرها خلال أحلك أيام جائحة كوفيد.وتابع: "لقد قام العلماء بعمل رائع في إنتاج لقاح فعال للغاية لكوفيد بسرعة خلال الوباء الأخير، لكن العالم لا يزال يواجه أزمة هائلة مع عدد كبير من الوفيات".وأردف: "نحن بحاجة إلى معرفة كيف يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك في المستقبل، وأحد العناصر القوية لذلك هو البدء في بناء اللقاحات مسبقًا".