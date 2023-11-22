"الصحة العالمية" تحذر من انتشار 3 سلالات جديدة لـ كورونا مثيرة للقلق

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أكدت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كوفيد-19 تظل تشكل تهديدًا حقيقيًا مع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.



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فيروس سارس يشكل تهديدًا عالميًا



3 سلالات جديدة مثيرة للقلق



تغيير في خطورة السلالات الفرعية



اللقاحات تقلل من خطر الإصابة ما بعد كوفيد



أفادت الخبيرة في المنظمة، ماريا فان كيرخوف، بأن فيروس سارس-كوف-2 ينتشر في جميع أنحاء العالم حاليًا ويظل تهديدًا.وشددت على ضرورة البقاء يقظين لأن الفيروس ينتشر ويتطور بشكل مستمر.وأشارت إلى وجود ثلاث سلالات جديدة مثيرة للقلق، وهي XBB.1.5 وXXB.1.16 وEG.5، وست متحورات أخرى تخضع للرصد.وتتمثل واحدة من هذه المتحورات، وهي BA.2.86، في الارتفاع التدريجي لدى السكان.رغم عدم رصد تغيير في خطورتها بالمقارنة مع السلالات الفرعية الأخرى، إلا أنه تم رصد زيادة بطيئة في انتشارها في مختلف أنحاء العالم.فيما يتعلق بمتحور EG.5، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد تغيير في خطورته، لكنها قامت بتقييم جديد لمخاطره.وأشارت كيرخوف إلى أن اللقاحات ضد كوفيد-19 تقلل من خطر الإصابة بحالات ما بعد كوفيد، وأشارت إلى أن 13.5 مليار جرعة لقاح تم استخدامها على مستوى العالم.وعلى ضوء اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حثت الناس على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا وسارس-كوف-2.