تعرف على أعراض كورونا التي تتشابه مع حالة تُسببها نزلات البرد

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على الرغم من ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلا أن الأعراض ظلت كما هي بشكل عام.

وتشمل الأعراض، السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس والتعب غير المبرر وآلام في العضلات. اضافة اعلان





أصابع كوفيد



كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بكوفيد أو تورم الأصابع؟



حالة نادرة



لكن دراسة وجدت في العام الماضي، صلة بين كوفيد-19 والتهاب شبيه بالتورم والاحمرار في اليدين والقدمين، يسبب الحكة ويمكن أن يظهر بعد التعرض للبرد، وبالتالي فهي شائعة خلال هذا الوقت من العام.وأطلقت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، على هذه الظاهرة اسم "أصابع كوفيد"، مما يشير إلى أنها قد تكون أحد أعراض الفيروس.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن تورم الأصابع يظهر عادة بعد ساعات قليلة من التعرض للبرد. وعادة ما تختفي الحالة من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.في حين تتطور أصابع قدم كوفيد عادة في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالفيروس، وتعود القدم إلى حالتها الطبيعية في غضون أسابيع، بحسب صحيفة "إكسبريس".وقال أخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال، فرانك إسبر، إن أصابع كوفيد ملفتة للانتباه وغير عادية، إلا أنها نادرة جدًا ولا تمثل علامات على مضاعفات تهدد الحياة.وأضاف لكليفلاند كلينك: "قد تكون هذه الأعراض أكثر شيوعا في كوفيد -19 مقارنة بالعدوى الفيروسية الأخرى، لكنها لا تؤثر على غالبية الناس بأي وسيلة".وأوضح الدكتور إسبر، أنه من الشائع جدًا أن يصاب الناس بالطفح الجلدي عندما يحاربون العدوى، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.وتابع: "ليس من غير المألوف أن يصاب شخص ما بعدوى فيروسية وأن يكون لديه طفح جلدي أو مناطق ملطخة في الجسم".وأردف: "يمكن أن يحدث هذا مع الحصبة، على سبيل المثال. وأحيانًا تسبب الأدوية طفحًا جلديًا أيضًا".