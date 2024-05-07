3 أطعمة تجنبها لتفادي خطر الإصابة بالسرطان

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حذر خبراء التغذية من 3 أنواع من الأطعمة قالوا إنها يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

وأظهرت الدراسات أن النظام الغذائي للشخص يمكن أن يؤثر على فرص الإصابة بعدة أنواع من السرطان، فيما يشجع الخبراء على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والفاصوليا لتقليل المخاطر.





الأطعمة الصحية



اللحوم المصنعة



اللحوم الحمراء



الأطعمة السكرية والمقلية



وقال خبير التغذية ماثيو لامبرت، مدير المعلومات الصحية والترويج في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، لصحيفة "ديلي ميل": "يجب أن يهدف الناس إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات عن طريق تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات المختلفة كل يوم، واختيار أنواع الحبوب الكاملة من الطعام، والبقوليات مثل الفول والعدس، والمكسرات والبذور غير المملحة".وأضاف لامبرت: "هذه الأنواع من الطعام تحتوي على نسبة أعلى من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، والتي، من بين أمور أخرى، مهمة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".وأبرز لامبرت قائمة الممنوعات، التي تشمل اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة السكرية والمقلية.في عام 2015، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها "مادة مسرطنة للبشر"، مشيرة إلى أن هناك "أدلة كافية من الدراسات الوبائية على أن تناول اللحوم المصنعة يسبب سرطان القولون والمستقيم".ويتم تمليح اللحوم المصنعة أو معالجتها أو تخميرها أو تدخينها أو تحضيرها بطريقة مختلفة لتعزيز النكهة أو تحسين عملية الحفظ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن بعض طرق الطهي هذه يمكن أن تولد مواد كيميائية قد تسبب السرطان.في عام 2015 أيضًا، أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن اللحوم الحمراء - مثل لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن والحصان والماعز - "من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان".وكتب الباحثون: "إن الدليل الأقوى، ولكن المحدود، على الارتباط بتناول اللحوم الحمراء هو سرطان القولون والمستقيم. هناك أيضًا أدلة على وجود روابط بين سرطان البنكرياس وسرطان البروستاتا".وأوضح لامبرت أن اللحوم تحتوي على حديد الهيم، الذي يمكن أن يسهل إنتاج المواد الكيميائية المسببة للسرطان.وقال لامبرت: "الهيم، الذي يحتوي على الحديد ويعطي اللحوم الحمراء لونها، يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات مسببة للسرطان ثبت أنها تلحق الضرر ببطانة الأمعاء، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".ارتبطت زيادة الوزن أو السمنة بزيادة خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.وقال لامبرت: "ننصح الأشخاص بتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر والملح. يشمل ذلك الأطعمة مثل الكيك والبسكويت والمعجنات ورقائق البطاطس والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر".وأضاف: "على الرغم من عدم وجود دليل على أن الحلويات يمكن أن تسبب السرطان بشكل مباشر، حيث أن الكميات الصغيرة منها يمكن أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ويمكن أن يكون من السهل الإفراط في استهلاكها، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت".