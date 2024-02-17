المجلس الصحي ينشر إرشادات مهمة للمصابين بالصرع

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نشر المجلسُ الصحي السعودي، منشورًا تعريفيًا بمرض الصرع، مشيرًا إلى أنه اضطراب في
الدماغ يحدث بسبب تغيير مؤقّت في النشاط الكهربائي بداخله.
يتسبّب في حدوث
نوبات متكرّرة:وأضاف أنه هذا
المرض يتسبّب في حدوث نوبات متكرّرة،
ويشخص عند التعرض لنوبتين أو أكثر، ويمكن أن يؤثر الصرع على الأشخاص بطرق مختلفة،
فتختلف بذلك أنواع النوبات وأعراضها من شخص لآخر.
وقال المجلس: لا تنتج النوبات عن حالة طبية مؤقّتة مثل ارتفاع درجة الحرارة.
وتابع: تتضمّن الإرشاداتُ المقدمة للمصابين بالصرع أخذَ الدواء والالتزام به، والتحدث مع الطبيب عند وجود أسئلة، واستشارة الطبيب قبل تناول أدوية أو مكملات أخرى، واتباع نظام غذائي متوازن، والمحافظة على وزن صحي، والاحتفاظ بسجل النوبات.