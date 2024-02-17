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المجلس الصحي ينشر إرشادات مهمة للمصابين بالصرع

المجلسُ الصحي السعودي
المجلس الصحي السعودي
أ أ
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نشر المجلسُ الصحي السعودي، منشورًا تعريفيًا بمرض الصرع، مشيرًا إلى أنه اضطراب في الدماغ يحدث بسبب تغيير مؤقّت في النشاط الكهربائي بداخله.

يتسبّب في حدوث نوبات متكرّرة:اضافة اعلان

وأضاف أنه هذا المرض  يتسبّب في حدوث نوبات متكرّرة، ويشخص عند التعرض لنوبتين أو أكثر، ويمكن أن يؤثر الصرع على الأشخاص بطرق مختلفة، فتختلف بذلك أنواع النوبات وأعراضها من شخص لآخر.
وقال المجلس: لا تنتج النوبات عن حالة طبية مؤقّتة مثل ارتفاع درجة الحرارة.
وتابع: تتضمّن الإرشاداتُ المقدمة للمصابين بالصرع أخذَ الدواء والالتزام به، والتحدث مع الطبيب عند وجود أسئلة، واستشارة الطبيب قبل تناول أدوية أو مكملات أخرى، واتباع نظام غذائي متوازن، والمحافظة على وزن صحي، والاحتفاظ بسجل النوبات.

قسط كاف من النوم:

والحصول على قسط كافٍ من النوم "7 - 8" ساعات على الأقلّ، وعدم إغلاق باب الغرفة أو الحمام، وتقليل التوتر قدر الإمكان، وتجنب الإصابات الرياضية التي يمكن أن تزيد من خطر النوبات، وعدم استخدام التبغ أو تعاطي موادّ أخرى، والتعرف على مسبّبات النوبات مثل الضوء الساطع والوامض وتجنبها قدر المستطاع، وتغطية أي حواف أو زوايا أثاث حادّة أو بارزة في المنزل.

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